Tak wygląda ranking WTA po tym, co Świątek zrobiła w nocy

Iga Świątek po zwycięstwie na Wimbledonie nie zwalnia tempa. Nasza tenisistka odniosła już drugą wygraną w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Najpierw pokonała Chinkę Hanyu Guo 6:3, 6:1, a teraz Niemkę ukraińskiego pochodzenia Evę Lys 6:2, 6:2. Tym samym zapewniła sobie udział w IV rundzie turnieju. A w niej spotka się z Claurą Tauson, którą nie tak dawno ograła w 1/8 finału Wimbledonu. Dobra postawa Polki ma też swoje odbicie w rankingu WTA.

REKLAMA

Zobacz wideo Krzysztof Chmielewski wicemistrzem świata w pływaniu! "Byłem podekscytowany"

Rywalki się mylą, Świątek odskakuje. Tak wygląda ranking WTA

Dzięki triumfowi w Londynie Świątek awansowała z czwartej na trzecią pozycję i cały czas się na niej umacnia. W Montrealu zdobyła już 120 punktów i ma ich w sumie 6933. Do drugiej Coco Gauff traci 856 punktów. Liderką z ogromną przewagą pozostaje Aryna Sabalenka. Białorusinka zgromadziła 12225 "oczek". W Kanadzie jednak nie startuje, więc na pewno nie powiększy tego dorobku.

Do tej pory Świątek musiała bardziej oglądać się na to, co dzieje się za jej plecami. Czwarta Jessica Pegula ma do niej jedynie 510 punktów straty, a piąta Mirra Andriejewa - 1985. Teraz stało się jednak jasne, że zarówno jedna, jak i druga nawet nie zmniejszy tego dystansu. Obydwie pożegnały się z rywalizacją w Montrealu w trzeciej rundzie. Amerykanka przegrała z Anastasiją Sevastovą, a Rosjanka z McCartney Kessler. Oznacza to, że Świątek może już tylko powiększać nad nimi przewagę.

Czołową dziesiątkę rankingu uzupełniają kolejno: Qinwen Zheng, Madison Keys, Amanda Anisimova, Jasmine Paolini i Emma Navarro. Spośród tej piątki w turnieju pozostają tylko Keys i Anisimova. Paolini i Navarro już z niego odpadły, a Zheng nie bierze w nim udziału.

Ranking WTA (stan na 2 sierpnia 2025):