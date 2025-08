Było już po meczu, a tu nagle takie słowa Świątek o rywalce

- Dobrze się dzisiaj bawiłam? Tutaj jest zawsze fajnie - powiedziała Iga Świątek po wygraniu z Evą Lys i awansie do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu. Polka w krótkiej rozmowie na korcie podsumowała to spotkanie oraz porównała je do poprzedniej rywalizacji z Niemką, w której oddała rywalce zaledwie jednego gema.