Daria Abramowicz, psycholog jednej z najlepszych tenisistek świata - Igi Świątek w wywiadzie w podcaście "Break Point" zdradziła, co wydarzyło się po zupełnie nieudanym turnieju w Rzymie, w którym Polka przegrała 1:6, 5:7 z Amerykanką Danielle Collins (59. WTA). - Po turnieju w Rzymie rozmawialiśmy wszyscy. Tuż po zejściu z kortu mieliśmy długą, burzliwą rozmowę. Nie burzliwą dlatego, że był kontakt, ale było dużo emocji związanych z meczem, co było widać na korcie - powiedziała Daria Abramowicz.

Teraz Iga Świątek zabrała głos nie tylko na temat wydarzeń w Rzymie, ale też w Madrycie. Właśnie w stolicy Hiszpanii Polka miała ciężkie chwile. Chodzi o wątek z jej zawieszeniem, bo w jej organizmie wykryto trimetazydynę, niedozwoloną substancję. Kibice w Madrycie uważali, że Świątek powinna zwolnić kogoś ze swojego sztabu szkoleniowego.

- Nie było miesiąca, żebym nie była oceniana, a to przekładało się na zachowanie publiczności. W Madrycie kibice krzyczeli w stronę mojej loży, że powinnam kogoś zwolnić, więc naprawdę nie było łatwo. Wychodziłam na kort, próbując udowodnić, że wszystko jest w porządku, zamiast grać dla siebie i czerpać radość z tenisa. Czytanie o tym, że się rozpadam, diagnozy depresji, wezwania do zwolnienia mojego zespołu – to wszystko było dla mnie czymś za dużo - powiedziała Świątek w wywiadzie dla prestiżowego brytyjskiego dziennika "The Times".

Sześciokrotna triumfatorka turniejów wielkoszlemowych wskazała też ważny moment tego sezonu. Nastąpił on właśnie po nieudanym turnieju w Rzymie.

- Porażki na kortach ziemnych, w tym w Rzymie, gdzie wypadłam zupełnie poniżej oczekiwań, były zimnym prysznicem, który pozwolił mi otrząsnąć się i zrozumieć, że rozpamiętywanie przeszłości nie jest drogą naprzód. Wiedziałam, że na korcie nie myślę o tenisie tak, jak powinnam, że moje myśli podkopują moją pewność siebie, sprawiając, że czasami walczę tak naprawdę sama ze sobą, a nie z przeciwniczką - dodała Iga Świątek.

Według dziennika Świątek wiele zawdzięcza Darii Abramowicz.

"Z pomocą Fissette i po ugruntowaniu swojej pozycji „Królowej kortów ziemnych", Świątek podbiła korty All England Club. Swoją zdolność do przezwyciężenia lęku związanego z zawieszeniem zawdzięcza Darii Abramowicz, psycholog i powierniczce, z którą po raz pierwszy współpracowała w 2019 roku. Rozmawiały niemal codziennie o problemach, z którymi borykała się Świątek na korcie - czytamy w "The Times".

Teraz Iga walczy w turnieju w Montrealu. W nocy z piątku na sobotę zmierzy się z Niemką Evą Lys (69. WTA).