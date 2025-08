250 - już tyle podwójnych błędów serwisowych popełniła w tym sezonie wiceliderka światowego rankingu, Coco Gauff. Amerykanka prowadzi w tej niechlubnej statystyce w światowym tourze. Druga w tym zestawieniu Czeszka Linda Noskova (23. WTA) popełniła 193 podwójnych błędów, a trzecia, finalistka tegorocznego Wimbledonu, Amerykanka Amanda Anisimowa (8. WTA) - 190. Iga Świątek ze 142. takimi błędami jest na 14. pozycji.

Takich słów po Coco Gauff nikt się nie spodziewał

Coco Gauff teraz gra w turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Montrealu. Amerykanka w pierwszym meczu pokonała 7:5, 4:6, 7:6 swoją rodaczkę Danielle Collins (61. WTA). W tym spotkaniu miała aż 23 podwójne błędy! W drugim pojedynku Gauff wygrała 4:6, 7:5, 6:2 z Rosjanką Weroniką Kudiermietową (42. WTA) i tym razem miała 14 podwójnych błędów.

Teraz Gauff zabrała głos na temat swojej pięty achillesowej. Przyznała, że na treningach serwuje się jej bardzo dobrze.

- Oczywiście, jestem bardzo rozczarowana tym elementem gry. Nie grałam w Waszyngtonie, żeby nad tym popracować, wprowadzić zmiany i dobrze zaprezentować się na treningach, gdzie serwowałam bardzo dobrze, więc chciałabym, by to przełożyło się na mecze. Pozytywem jest to, że wygrywam mecz. Nie chcę być liderką w statystyce podwójnych błędów w światowym tourze i chcę się poprawić. Wiem, że prawdopodobnie nigdy nie będę wolna od podwójnych błędów, ale gdybym mogła zejść do 2% lub 3%, zrobiłoby to ogromną różnicę i znacznie ułatwiłoby mi mecze - powiedziała Gauff.

Zdradziła też niespodziewanie, że zdecydowanie lepiej serwuje jej się w meczach deblowych.

- Wczoraj w deblu nie popełniłam ani jednego podwójnego błędu serwisowego, więc było dobrze. To zdecydowanie pozytywny wynik. Chciałabym serwować w singlu tak samo, jak w deblu, ale gram właśnie po to, by wywierać na siebie presję. To dziwne. Czuję większą presję, serwując w deblu niż w singlu, bo nie chcę narażać partnerki na przegranie meczu. Staram się przenieść to na singla, ale to nie takie proste - dodała Gauff.

Amerykanka w 1/8 finału turnieju w Montrealu zmierzy się z 18-letnią Kanadyjką Victorią Mboko (85. WTA).

Gauff z Igą Świątek może zmierzyć się dopiero w finale.