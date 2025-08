Abramowicz nie wytrzymała. Odpowiada "koledze" po fachu. "Nieetyczne numer jeden"

Sukces Świątek w Wimbledonie nie zmienia tego, że polska tenisistka w tym sezonie wielokrotnie znajdowała się w ogniu krytyki. Najwięcej emocji wzbudzały momenty, w których widocznie pękała psychicznie na korcie, oraz jej relacja z Abramowicz. Wielu kibiców czy ekspertów zwracało uwagę na to, że psycholożka od lat podróżuje z tenisistką po całym świecie. Trudno bowiem znaleźć podobną współpracę na linii zawodnik - psycholog w świecie tej dyscypliny.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy po Euro kobieca piłka dalej będzie na topie? Możejko: Płomień może zgasnąć, dlatego trzeba go podsycać

Daria Abramowicz odpowiada koledze po fachu. Mocne słowa

W ostatnich tygodniach Abramowicz zaczęła regularnie pojawiać się w mediach. W czwartek ukazał się odcinek podcastu "Break Point", którego była gościem. W rozmowie z Markiem Furjanem oraz Dawidem Celtem wypowiadała się na różne tematy, ale w pewnym momencie zwróciła się w kierunku innego psychologa, który według jej niesłusznie oceniał Świątek w mediach.

- Pamiętacie, gdy Naomi Osaka wycofywała się z Paryża i publikowała oświadczenie dotyczące zdrowia psychicznego? Liczba opinii, które się pojawiły i zdalnych diagnoz... Zresztą Iga Świątek też doświadczyła wątpliwej przyjemności przeczytania o sobie, że choruje na depresję w formie diagnozy. I to ze strony psychologa. Jeśli rozmawiamy o nieetycznych postawach, to jest to numer jeden - stwierdziła członkini sztabu najlepszej polskiej tenisistki.

ZOBACZ TEŻ: Było 4:6, 1:3, ale co stało się potem. Gauff ruszyła w wielki pościg

Kogo dokładnie miała na myśli Abramowicz? Trudno powiedzieć, bo o medialny komentarz w sprawie jej oraz Świątek było w tym roku proszonych wielu specjalistów. Rzadko zdarza się jednak, żeby psycholożka wielokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej decydowała się na taki "kontratak".

Obecnie Iga Świątek jest w trakcie turnieju rangi WTA 1000 w Montrealu. W pierwszym meczu turnieju pokonała Chinkę Hanyu Guo 6:3, 6:1. Jej kolejną rywalką będzie Niemka Eva Lys, z którą raszynianka zagra w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.