Przegrywała już 1:6. Oto największa sensacja turnieju w Montrealu

Iga Świątek powalczy tej nocy o awans do 1/8 finału turnieju WTA 1000 w Montrealu. Do tego etapu zmagań dostała się już za to Victoria Mboko. Zaledwie 18-letnia Kanadyjka śmiało może uchodzić za największą rewelację zawodów. Wyeliminowała w nich trzy wyżej notowane rywalki. Choć w III rundzie przegrała pierwszego seta z Marie Bouzkovą 1:6, w kolejnych nastąpił nieoczekiwany zwrot. Wygrała 6:3, 6:0 i czeka ją hitowe starcie.