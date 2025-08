Nocne ogłoszenie ws. meczu Świątek. Nie tego się spodziewali kibice

Iga Świątek wróciła już do rywalizacji po sukcesie na Wimbledonie. I udanie rozpoczęła zmagania w Kanadzie. W drugiej rundzie WTA 1000 w Montrealu nie bez problemów, ale jednak pokonała 6:3, 6:1 Hanyu Guo. "Nerwy były, ale najważniejsze, że było też zwycięstwo", "Nasza Mistrzyni" - pisali polscy eksperci. Teraz przed nią starcie z Evą Lys.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

WTA 1000 w Montrealu. Organizatorzy ujawnili godzinę meczu Świątek. Polscy fani będą zrozpaczeni

Kibice długo czekali na plan gier na piątek 1 sierpnia. Wtedy to odbędzie się polsko-niemiecki pojedynek. Organizatorzy nie mieli jednak dla nich dobrych wieści. Spotkanie Świątek z Lys odbędzie się na korcie centralnym. Będzie to jednak trzeci mecz dnia na tym obiekcie i rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 19:00 czasu lokalnego, czyli 1:00 w nocy czasu polskiego. Jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć pojedynek naszej rodaczki, to niestety będzie musiał zarwać nockę.

Będzie to trzecie spotkanie Świątek z Lys. Statystyki przemawiają na korzyść Polki. Triumfowała dwukrotnie. Ba, łącznie oddała Niemce tylko trzy gemy. Wygrała 6:1, 6:1 w Stuttgarcie w 2022 roku, a także 6:0, 6:1 w Australian Open w 2025 roku. Za 24-latką przemawia też pozycja w rankingu WTA. Świątek jest trzecia, a rywalka plasuje się na 69. lokacie.

Zobacz też: Abramowicz mówi wprost, kto podjął decyzję o zwolnieniu trenera Wiktorowskiego.

Zapraszamy do śledzenia relacji z tego spotkania na stronie głównej Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.