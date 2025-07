Zawiesili ją do 2031 roku. Nie mieli litości po tym, co zrobiła

Sofia Luini jest zawodniczką, o której przeciętny kibic tenisa nie ma pojęcia. Trudno się jednak temu dziwić, bo Argentynka nigdy nie przebiła się na światowej scenie. Najwyżej w singlowym rankingu WTA znajdowała się na 492. miejscu. Wygrała tylko jeden turniej rangi ITF - w 2014 roku w Villa María, kiedy miała 22 lata. Znacznie lepiej radziła sobie w deblu, bo ta odmiana tenisa przyniosła jej dziesięć wygranych turniejów, ale również tylko na poziomie ITF, a nie w zawodach WTA.

Surowa kara dla Sofii Luini. Nie wróci już do tenisa?

Od paru lat Argentynka zmagała się z gorszą formą, a lipcu 2024 roku usłyszała poważne zarzuty. Tenisowy Program Antykorupcyjny wykrył, że w latach 2017-2018 Luini aż 22-krotnie dopuściła się przewinień korupcyjnych. Dokładne informacje na ten temat nie zostały przekazane opinii publicznej, ale możemy spekulować, że Argentynka po prostu "kupowała mecze", albo starała się to zrobić.

Luini utrzymywała swoją niewinność i odwołała się w tej sprawie do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. Jak jednak w czwartek ogłosiła ITIA (International Tennis Integrity Agency): ten nie zdecydował się poprzeć Argentynki. To oznacza, że jej siedmioletnia kara zawieszenia w prawach zawodniczki będzie dalej obowiązywać od 23 lipca 2024 roku do 22 lipca 2031 roku.

Luini dostosowała się do nowych realiów i rozpoczęła profesjonalną karierę w padlu, co możemy zaobserwować na jej Instagramie.