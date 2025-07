Fatalne wieści z Montrealu! Mecz Świątek opóźniony. Oto powód

Koniec wakacji! Iga Świątek wróciła już do treningów po wielkim sukcesie, jakim był tytuł Wimbledonu. W środę wieczorem Polka miała rozegrać pierwszy mecz od ponad dwóch tygodni - w WTA 1000 w Montrealu. Jej rywalka to Hanyu Guo, notowana aż o 256 miejsc niżej od naszej rodaczki. Nie ulegało więc wątpliwości, kto będzie faworytką tego starcia. Tyle tylko, że na to spotkanie będziemy musieli sporo poczekać.

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Mecz Świątek - Guo mocno opóźniony

Pierwotnie spotkanie miało rozpocząć się około godziny 18:30. Mecz Naomi Osaki z Ludmiłą Samsonową, rozgrywany na tym samym korcie, przedłużył się, w związku z czym i starcie Polki było opóźnione. Ale to nie był koniec złych wieści dla niej, a także dla oczekujących kibiców. Tuż przed wejściem naszej rodaczki na kort w Montrealu po prostu... rozpadało się! Wiadomo więc, że pojedynek rozpocznie się z dużym opóźnieniem. Jak dużym? Jak poinformowali eksperci w Canal+Sport, najpewniej tenisistki nie zaczną gry szybciej niż o 21:00.

W relacji tekstowej z tego spotkania będzie na bieżąco informować o tym, kiedy rozpocznie się to polsko-chińskie starcie. Jak doniósł profil "Z kortu - informacje tenisowe" na X, na placu gry pojawiły się już osuszacze. Jeśli nie będzie padać, to możliwe, że panie szybciej rozpoczną rywalizację, niż spodziewają się tego eksperci.

Jak dotąd Świątek i Guo nie miały okazji do tego, by stanąć po przeciwnych stronach siatki, ale to Polce daje się zdecydowanie większe szanse na triumf. W końcu przez wiele tygodni była liderką rankingu, triumfowała w ponad 20 turniejach rangi WTA, a Chinka wygrywała tylko w imprezach ITF.