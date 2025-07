Szarapowa "zmieniła" kraj. W Rosji mówią: "Nie jest nasza"

Wybitna tenisistka urodziła się w Naganiu, niewielkim mieście w zachodniej części Rosji. To też tam po raz pierwszy chwyciła rakietę w ręce. W 1994 roku jednak, po tym, jak odniosła sukces w turnieju w Moskwie, została zachęcona przez Martinę Navratilową do przeprowadzki do USA. Tym samym jako 7-latka razem z ojcem zaczęła mieszkać na Florydzie i uczęszczać do akademii Nicka Bollettieriego.

REKLAMA

Zobacz wideo Ulubiona piłkarka Amandy Moury Pietrzak? "Córka Dennisa Rodmana jest bardzo twarda, inspiruje mnie"

Szarapowa to nie jest prawdziwa Rosjanka? Znany tenisista zabrał głos

Kariera Szarapowej rozwijała się błyskawicznie. Już w 2001 roku zadebiutowała w turnieju profesjonalnym, a zanim osiągnęła pełnoletność, była mistrzynią Wimbledonu. Ostatecznie Rosjanka stała się jedną z najlepszych oraz najbogatszych tenisistek XXI wieku. Karierę zakończyła w lutym 2020 roku, w wieku 32 lat. Obecnie realizuje się w swojej pasji - meblarstwie oraz architekturze wnętrz - i dalej mieszka przy tym w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie, na Florydzie.

ZOBACZ TEŻ: Tak mieszka Maria Szarapowa. Willa za 25 milionów

Fakt, że tenisistka zdecydowaną większość życia spędziła poza granicami ojczystego kraju, sprawia, że w oczach Rosjan jest trudną postacią do oceny. Głos na jej temat zabrał tenisista Karen Chaczanow, który na pytanie dziennikarza dotyczące tego, że "Szarapowa nie jest nasza", odparł: "a kogo ona reprezentowała?" Po czym wypowiedział się dłużej o wielokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej.

- Nie musisz przywiązywać się do miejsca, w którym mieszkasz. Ważne, kogo reprezentujesz. Przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, bo jej rodzice uznali, że ma potencjał, żeby stać się Szarapową, legendarną zawodniczką tenisa. Od tamtego momentu jednak jej ojciec się nią zajął, do pewnego wieku robił wszystko. Z tego powodu jest bardzo dziwne mówić, że nie trenowała w Rosji, więc nie jest nasza - podsumował Chaczanow cytowany przez portal "championat.com".