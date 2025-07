Iga Świątek po pokonaniu Danielle Collins na Wimbledonie została zapytana o to, co zamierza zjeść na kolację. Polka wskazała na makaron z truskawkami, co wywołało niemałe zamieszanie. Preferencjom kulinarnym tenisistki w szczególności nie dowierzali Włosi, u których makaron jest szczególnie ważnym elementem kuchni. "Hawajska pizza jest zbyt heretycka, aby uznać ją za element włoskiej kuchni. Być może jednak od teraz dyskusja o pizzy zostanie na chwilę odłożona na bok, a w centrum uwagi znajdzie się inny kulinarny temat: makaron z truskawkami Igi Świątek" - czytamy na portalu UbiTennis.

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Lorenzo Musetti został spytany o makaron Igi Świątek. Jego reakcja mówi wszystko

Wimbledon już dawno się zakończył, ale kwestia makaronu z truskawkami ciągle powraca. Ostatnio o opinię na temat tego dania został poproszony włoski tenisista Lorenzo Musetti. Zawodnik, słysząc to pytanie, uśmiechnął się i złapał za głowę. - Nie każ mi komentować tego makaronu, proszę. Myślę, że moja reakcja mówi wszystko - odpowiedział w trakcie wywiadu z portalem Tennis Channel.

Niedawno na ten temat wypowiedział się również inny zawodnik z tego kraju Flavio Cobolli. - Rozmawiałem z nią. Powiedziałam jej: "Co zrobiłaś? Teraz chcą spróbować truskawek i makaronu!". Nie chciałbym być na jej miejscu… Życzę jej powodzenia, kiedy wróci do Włoch - stwierdził żartobliwie.

Iga Świątek już niebawem rozpocznie zmagania na turnieju WTA Montrealu. W drugiej rundzie jej rywalką będzie Chinka Hanyu Guo. Spotkanie odbędzie się w środę nie przed godziną 18:30.

Lorenzo Musetti natomiast obecnie bierze udział w innym kanadyjskim turnieju - ATP w Toronto. Tam w drugiej rundzie pokonał 7:5, 6:1 Jamesa Duckwortha. W kolejnym etapie czekać go będzie rywalizacja z Alexem Michelsenem.