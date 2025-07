"Bunt" w Montrealu. Tenisistki i tenisiści mówią jednym głosem

Zobacz wideo

Po wielkoszlemowym Wimbledonie przyszła kilkunastodniowa przerwa w tourze, a potem najlepsi tenisiści i tenisistki przenieśli się do Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W dniach 27 lipca - 7 sierpnia odbywają się turnieje WTA 1000 w Montrealu i ATP 1000 w Toronto. Dosyć dziwny jest format tych turniejów, bo trwają one 12 dni, a finały odbywają się w czwartek, co jest nietypowe, nawet w przypadku turniejów niższej rangi. W środę w Montrealu do gry wchodzi Iga Świątek, a jej pierwszą rywalką będzie Chinka Hanyu Guo.

REKLAMA

Co za słowa o zmienionym terminarzu turniejów w Kanadzie. "Totalna bzdura"

Nietypowy terminarz w kanadyjskich turniejach nie podoba się zawodnikom. Jednym z graczy, który to krytykował, jest Amerykanin Frances Tiafoe. - Dziwne, bo finał będzie w czwartek. To totalna bzdura. No ale jest, jak jest. Podoba mi się, że turniej jest trochę krótszy niż w Madrycie czy Rzymie. Dziesięciodniowe zawody są trudne, ale dla mnie będzie łatwiej, bo jestem bliżej Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że nagle utknę w Europie i będę grał na czerwonej mączce, a ludzie mówią różnymi językami - powiedział.

Podobnie twierdzi Jessica Pegula. - Lubię, gdy turniej jest krótszy i wszystko idzie szybciej. Powinniśmy zrezygnować z tego formatu. Nie da się grać w jednym miejscu przez długi czas przed Wielkim Szlemem. Nie lubię, kiedy turnieje trwają kilka tygodni. Przekształcanie niemal wszystkiego w analogię do Szlemów jest bardzo wyczerpujące. Mam nadzieję, że turnieje w Montrealu i Cincinnati będą dla mnie złotym środkiem - tłumaczy Amerykanka.

Taylor Fritz zwrócił uwagę na to, że przed US Open zawodnicy nie mają żadnej przerwy. - To trudny okres w roku, bo nie ma ani jednego tygodnia, by zrobić sobie przerwę. Lubię Waszyngton, ale być może powinienem się z tego turnieju wycofać. Ale jest taka zasada: trzeba rozegrać określoną liczbę turniejów ATP 500, albo dostaje się karę pieniężną. Wielu zawodników nie chce teraz się forsować, przyjeżdżając do Toronto, a potem do Cincinnati, by później biegać wyczerpany na US Open. Rozumiem, że dla Europejczyków US Open jest priorytetem - przekazał tenisista.

Nie ma wątpliwości, że to kwestia, która powinna zostać rozwiązana przez władze ATP i WTA. "Najlepsi tenisiści jasno dają do zrozumienia, że tygodniowe turnieje są dla nich o wiele lepsze. Jeśli nie posłuchamy ich opinii, sytuacja będzie się tylko pogarszać, a supergwiazdy będą pojawiać się na najważniejszych turniejach w jeszcze mniejszej liczbie niż obecnie w Kanadzie" - napisał portal championat.com.

Zobacz też: Zabrakło jej dwóch piłek! Niesamowity mecz Gauff z Collins w Montrealu

Mecz Igi Świątek z Hanyu Guo w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu rozpocznie się nie przed godz. 18:30 czasu polskiego. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.