Świątek wywołała burzę na Wimbledonie. "Przepraszam"

Iga Świątek zaskoczyła niemal wszystkich i w fantastycznym stylu wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, pokonując w finale Amandę Anisimovą 6:0, 6:0. Było o tyle wyjątkowe zwycięstwo, że pierwsze w tych prestiżowych zawodach, ale i pierwsze od ponad roku. Świątek czekała na turniejową wiktorię od wygrania French Open w 2024 roku. Podczas Wimbledonu dużo mówiło się nie tylko o grze Polki, ale i jej ukochanym jedzeniu, które... wywołało sporą burzę. Mowa oczywiście o makaronie z truskawkami.

Świątek zabrała głos. "No cóż, przepraszam"

– Jeśli ktoś oglądał filmik z Wimbledonu, to wiesz, to nie był właściwy sposób. No cóż, przepraszam Wimbledon, ale tu trzeba rozgnieść truskawki. Muszą być soczyste. Potem idealnie mieszają się z makaronem i jogurtem lub śmietaną. Trzeba je rozgnieść najmocniej, jak się da - powiedziała Iga Świątek w rozmowie z Andy'm Roddickiem na jego kanale na YouTube, cytowane przez "Przegląd Sportowy".

Popularność makaronu z truskawkami - charakterystycznymi owocami jadanymi od dawna podczas Wimbledonu - wzrosła po wygranym meczu Świątek z Danielle Collins. Wówczas Polka otwarcie przyznała, że lubi to danie. Niektórzy chcieli odtwarzać tę potrawę. Niestety - wychodziło im to średnio.

Kwestia makaronu z truskawkami była szeroko komentowana na całym świecie. Głos zabierali w Stanach Zjednoczonych. "Gwiazda tenisa chwaliła makaron truskawkowo-jogurtowy. Wimbledonowi zaparło dech w piersiach" - pisał "The New York Times".

Czas pokaże, czy w przyszłości Świątek rozpropaguje jeszcze jakieś danie, które jest charakterystyczne dla polskiej kuchni.