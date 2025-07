Wiktorowski chciał pracować z rywalkami Świątek. Fibak wszystko ujawnił

Tomasz Wiktorowski w październiku zeszłego roku zakończył współpracę z Igą Świątek (3. WTA), którą doprowadził m.in. do czterech tytułów wielkoszlemowych (trzy Roland Garros i jeden US Open). Teraz wraca do pracy w tourze i będzie trenował Naomi Osakę (49. WTA).

Tomasz Wiktorowski dołącza do sztabu Naomi Osaki. Wojciech Fibak ujawnia, z kim chciał pracować trener

Na te wieści jednoznacznie zareagował Wojciech Fibak. - Bardzo się ucieszyłem, gdy przeczytałem tę informację. Z pewnością Wiktorowski ma kwalifikacje i zasłużył na to, aby zajmować się najlepszymi tenisistkami na świecie. Udowodnił to ze Świątek - powiedział w rozmowie z Polskim Radiem.

Następnie były tenisista ujawnił, z kim 44-latek chciał współpracować po rozstaniu ze Świątek. - Z: Jeleną Rybakiną, Karoliną Muchovą, czy właśnie Osaką. Zależało mu na ciekawie grających tenisistkach o szerokim wachlarzu możliwości, a nie takimi, które wyłącznie przebijają piłkę na drugą stronę - wyjaśnił. Zatem życzenie Wiktorowskiego się spełniło.

Wojciech Fibak ocenia, jak będzie przebiegać współpraca Tomasza Wiktorowskiego z Naomi Osaką

A jak Fibak zapatruje się na współpracę polskiego szkoleniowca z Japonką? Tę tenisistkę ocenia jako "wymagającą". - Cała jej kariera sportowa oraz wydarzenia z życia prywatnego - to wszystko jest skomplikowane - wskazał. 27-latka ma w dorobku cztery tytuły Wielkiego Szlema, ale rozwój jej kariery zahamowała depresja oraz kontuzje. Należy też pamiętać, że w lipcu 2023 r. urodziła dziecko.

- To nie jest prosty temat, ale początki przeważnie są udane. Na pewno napotka wiele problemów. Może Osaka nie jest w wybitnej formie fizycznej tak jak większość tenisistek. Jednak z drugiej strony ma olbrzymi potencjał. Tkwią w niej możliwości wygrywania szybkich punktów - podsumował Fibak.

Tomasz Wiktorowski jest już w Kanadzie i pomaga Naomi Osace w przygotowaniach do meczu drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Montrealu. Tam Japonka zmierzy się z Ludmiłą Samsonową (16. WTA).