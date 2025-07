Radwańska była ostatnią nadzieją. Pogrom Polek w Warszawie

Jeszcze przed turniejem wiadomo było, że o awans którejkolwiek z Polek do II rundy warszawskich zmagań może nie być łatwo. Jeszcze kilka dni temu najbardziej liczylibyśmy na Maję Chwalińską, lecz ona niestety wycofała się z uwagi na kontuzję. Tym samym Polsce w drabince głównej pozostały: Weronika Ewald (533. WTA), Weronika Falkowska (413. WTA), Martyna Kubka (369. WTA), Monika Stankiewicz (498. WTA) oraz Urszula Radwańska (520. WTA). Żadna z nich nie była faworytką swego spotkania, lecz wiadomo, jak jest, tenis lubi niespodzianki. Niestety nie tym razem.

Bez faworytek, bez niespodzianek

Najbliżej ewentualnych zwycięstw były Falkowska oraz Kubka. Obie wygrały pierwszego seta w swoich starciach odpowiednio z Dominiką Falkovą (183. WTA) oraz Sofią Costoulas (188. WTA). Niestety w obydwu przypadkach na tym dobre wieści się kończyły. Szkoda w szczególności w przypadku Falkowskiej, bo udało jej się w drugim secie wybronić przy stanie 5:4 dla rywalki i przy jej serwisie. Niestety końcówka tego oraz cały trzeci set należały do Czeszki.

Stankiewicz trafiła na Diane Parry (109. WTA), która niedawno wyrzucała Dianę Sznajder z Wimbledonu i choć nie przegrała może sromotnie, to wynik 3:6, 3:6 w nieco ponad 90 minut jasno sugeruje, że zabrakło bardzo wiele. Za to Weronika Ewald przez 67 minut walczyła w pierwszym secie z Japonką Mai Hontamą (192. WTA), lecz przegrała go 5:7. W drugim nie było już nawet czego zbierać, bo Polka uległa 0:6.

Radwańska została zmiażdżona

Ostatnią nadzieją była najbardziej doświadczona z Polek Urszula Radwańska. Ona niestety jako kwalifikantka trafiła na zdecydowanie najmocniejszą z polskich rywalek, czyli Turczynkę Zeynep Sonmez, która na Wimbledonie dotarła do III rundy. Tutaj nawet nie było o czym mówić, bo 78. rakieta świata nie dała młodszej z sióstr Radwańskich choćby cienia szans. Wynik 2:6, 0:6 w 72 minuty mówi wszystko, co trzeba o tym meczu wiedzieć. Tym samym na etapie 1/8 finału turnieju WTA 125 w Warszawie nie mamy już ani jednej naszej reprezentantki.