To się dzieje! Wiktorowski przyłapany na treningu rywalki Świątek

Tomasz Wiktorowski po kilkumiesięcznej przerwie wraca do touru WTA. Szkoleniowiec, który doprowadził do wielkich sukcesów Agnieszkę Radwańską oraz Igę Świątek (3. WTA), tym razem będzie pracował z Naomi Osaką (49. WTA). I nie zamierza tracić czasu.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Tomasz Wiktorowski zaczyna współpracę z Naomi Osaką. Przyłapali ich

44-latek wsiadł do samolotu i poleciał do Montrealu, gdzie aktualnie Japonka rywalizuje w turnieju rangi WTA 1000. I już na wtorkowym treningu pomagał nowej podopiecznej, co w mediach społecznościowych pokazała dziennikarka Blair Henley. "Wiktorowski z Osaką na korcie w Montrealu" - napisała.

Zobacz także: Krytykował Świątek po Wimbledonie. Nie daje za wygraną. "To śmieszne"

27-latka rozpoczęła zmagania w Kanadzie od pokonania 6:4, 6:2 Ariany Arseneault (122. WTA). Obecnie przygotowuje się do meczu drugiej rundy z Ludmiłą Samsonową (16. WTA), rozstawioną z numerem trzynastym. Zatem wskazówki Wiktorowskiego mogą okazać się bardzo pomocne.

Tak ma wyglądać współpraca Tomasza Wiktorowskiego z Naomi Osaką. "Okres próbny"

A jakie będą warunki współpracy tenisistki i polskiego szkoleniowca? Informacje co do tego ujawniła dziennikarka Courtney Nguyen. "Teraz to tylko okres próbny. Ta dwójka będzie potrzebowała trochę czasu, żeby się wyczuć i poznać. Tomasz znany jest z tego, że jest wymagający i zaangażowany w pracę. Nie chodzi mu tylko o to, żeby być na pierwszych stronach gazet, udzielać wywiadów czy budować markę" - wyjaśniła.

Tomasz Wiktorowski ma bogate doświadczenie jako trener tenisistek. Poza Igą Świątek i Agnieszką Radwańską w przeszłości prowadził Olgę Danilović czy Karolinę Kosińską.