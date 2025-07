Spoglądając na sam ranking WTA, nie podlega żadnej dyskusji, że to Białorusinka jest najlepszą tenisistką świata. Zgromadziła w nim 12225 punktów. Druga Coco Gauff ma ich 7679, a trzecia Iga Świątek - 6823. To ogromna przewaga liderki, która w 2025 roku dochodziła do dalekich faz wielu zawodów. Jednak te najważniejsze, na czele z wielkoszlemowymi, przegrywała. Tak było w Australian Open (porażka w finale z Madison Keys), Rolandzie Garrosie (przegrany finał z Coco Gauff) i Wimbledonie (porażka w półfinale z Amandą Anisimovą).

REKLAMA

Zobacz wideo Tadej Pogacar na Tour de France

Lista, która ośmieszyła Sabalenkę. Świątek pokonała ją aż w czterech finałach

Jeden z użytkowników portalu X postanowił wywołać małą burzę wśród fanów kobiecego tenisa i samej Białorusinki. Opublikował on zestawienie tenisistek, które zdołały pokonać ją w finałach turnieju WTA. Lista składa się aż z 13 nazwisk! Wśród nich prym wiedzie Iga Świątek, która dokonała tej sztuki najczęściej, bo aż czterokrotnie.

Jest to bardzo obszerne zestawienie, biorąc pod uwagę klasę Sabalenki. Znalazło się na niej także kilka niespodziewanych nazwisk, jak Marija Szarapowa (w 2017 roku, dawno po swoim szczycie kariery) czy Elise Mertens.

Wielu fanów, którzy skomentowali to zestawienie, stanęło jednak w obronie Białorusinki. "18 to sporo finałów do przegrania" - napisał jeden z nich, słusznie sugerując, że wielką sztuką jest sama gra w tylu spotkaniach o tytuł. A przecież Sabalenka, poza 18 przegranymi finałami, wygrała 20 innych, w tym trzy wielkoszlemowe. "Przykro patrzeć na tę listę, ale muszę przyznać, że przynajmniej jest na tyle konsekwentna, że przynajmniej zagrała wiele finałów" - napisał inny kibic.

Nie zabrakło jednak wpisów, które nie szczędziły uszczypliwości liderce rankingu WTA. "Koniec listy - wymienił każdą zawodniczkę w historii". "Szybciej byłoby napisać, kto jej nie pokonał". "Z tej listy można by utworzyć cały skład drużyny w piłkę nożną" - to tylko niektóre z postów uderzających w Sabalenkę.

Z kolei sama zainteresowana w mocnych słowach opowiadała o ciągłej presji zwycięstw w ostatnim vlogu, który udostępniła na swoim kanale YouTube. - Szczerze mówiąc, bycie sportowcem jest cholernie irytujące. Całe twoje życie zależy od osiąganych wyników. Wygrywasz i jesteś najszczęśliwszą osobą na świecie. Życie wtedy jest takie piękne. Ale kiedy przegrywasz, po prostu trudno się cieszyć. Będę odpoczywać na plaży i pomyślę, że jest tam tak pięknie, ale przegrałam. Jestem takim nieudacznikiem. Nienawidzę siebie. To tak, jakbyś ciągle żyła we wzlotach i upadkach - mówiła Sabalenka.

Po takich wpisach jak powyższy na portalu X trudno się nie zgodzić z jej perspektywą.