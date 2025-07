Tak były trener Sereny Williams nazwał Igę Świątek. Tego jeszcze nie było

Iga Świątek (3. WTA) od kilku dni przebywa w Kanadzie, gdzie przygotowuje się do startu w turnieju WTA 1000 w Montrealu. Polka wróci do gry po tym, jak wygrała Wimbledon i sięgnęła po szósty wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Legendarny trener przemówił ws. Igi Świątek. "Na pewno"

Jak Iga Świątek poradzi sobie w kanadyjskim turnieju? Z racji nieobecności Aryny Sabalenki (1. WTA) Polka będzie rozstawiona z numerem dwa. Czy w ostatniej części sezonu pokusi się o atak na miejsce liderki rankingu WTA? Swoim spojrzeniem na tę sprawę podzielił się były trener Sereny Williams Rick Macci.

"Iga osiągnęła nowy poziom mentalny podczas Wimbledonu. Kanada pokaże nam, czy polska Punisher jest gotowa, aby osiągnąć jeszcze wyższy poziom. Moim zdaniem tak. Na pewno osiągnie kolejny poziom bestii i odzyska numer jeden w przyszłości" - ocenił Macci we wpisie na portalu X, porównując Świątek do postaci znanej z komiksów i filmów Marvela.

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, gdy Macci pozytywnie napisał o Idze Świątek. "Iga jest najbardziej utalentowaną zawodniczką XXI wieku. Serena jest najlepszą zawodniczką od początku 2000 roku. Obie są mistrzyniami na korcie i poza nim. Obie ulepione z tego samego mistrzowskiego materiału" - stwierdził w ubiegłym tygodniu.

Iga Świątek do gry w turnieju WTA 1000 w Montrealu przystąpi od drugiej rundy, gdyż w pierwszej ma wolny los. A z kim może zmierzyć się na otwarcie turnieju? Kwalifikantką Hanyu Guo (259. WTA) albo Julią Putincewą (46. WTA). Kazaszka do pogromczyni Polki z zeszłego Wimbledonu, gdy wygrała ich mecz w trzeciej rundzie. Dotychczasowy bilans starć Świątek - Putincewa to cztery wygrane Polki i jedna jej potencjalnej rywalki.