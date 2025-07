Oto jak trenuje Iga Świątek. Wideo już robi furorę w sieci

Do rozpoczęcia turnieju WTA w Montrealu pozostało już tylko parę dni. Iga Świątek po powrocie z wakacji ruszyła do pracy, by odpowiednio się do niego przygotować i powalczyć o kolejny tytuł. Polka zamieściła właśnie w sieci materiał wideo z siłowni, gdzie trenowała koordynację ruchową oraz choćby szybkość reakcji.