Aż huczy pod zdjęciem Igi Świątek. Piszą tylko o jednym

Iga Świątek ma za sobą wyśmienity czas. Po nieudanych turniejach w Madrycie, Rzymie oraz Roland Garros trudno było spodziewać się, że na Wimbledonie odniesie sukces. Od początku widać było jednak, że wróciła do optymalnej formy. Zwycięstwo w finale z Amandą Anisimową 6:0, 6:0 pokazało, że nasza zawodniczka zamierza powalczyć o powrót na szczyt rankingu WTA. Mało tego, wszyscy mają nadzieję, że uda jej się powtórzyć sukces z Londynu na kortach US Open.

Wymowne komentarze fanów pod zdjęciem Igi Świątek. "Moja księżniczka"

Choć od zakończenia Wimbledonu minęło trochę czasu, to w sieci wciąż mówi się o wyjątkowych zdjęciach zwycięzców - Jannika Sinnera oraz właśnie Igi Świątek. Autorem fotografii jest Radka Leitmeritz, która - trzeba przyznać - wykonała coś imponującego. Nie ma co się dziwić, że polscy fani byli zainteresowani głównie zdjęciami Igi. Pozytywnych komentarzy było co niemiara.

"Przepiękna, kocham to", "cudowna", "Iga jest bardzo atrakcyjną kobietą", "moja księżniczka", "urocza, oby więcej takich zdjęć", "Iga potrzebuje więcej uwagi mediów, gdyż jest dobre dla rozwoju kobiecego tenisa" - można było przeczytać pod postem. Nie zabrakło też użytkowników, którzy docenili panią fotograf. "Tenis potrzebuje więcej dobrych fachowców", "fantastyczne zdjęcie", "niezwykle czyste ujęcie" - podsumowali wymownie.

Iga Świątek powróci do rywalizacji już podczas turnieju na twardej nawierzchni w Montrealu. Początek tego wydarzenia - 27 lipca. Polka jest jedną z faworytek. "Kiedy wydawało się, że Świątek zaczyna tracić formę, była numer jeden na świecie w dramatyczny sposób ponownie potwierdziła swoją pozycję w dyskusji o tym, kto jest najlepszym graczem na świecie" - czytamy na stronie wydarzenia w zakładce "Power Ranking".

"Po utracie tytułu na Roland Garros Polka zaskoczyła świat, zdobywając swój szósty tytuł wielkoszlemowy na Wimbledonie, kompletując zwycięstwa wielkoszlemowe na wszystkich nawierzchniach w finale, w którym zaprezentowała się najlepiej w historii" - uzupełniono. Następnie naszą zawodniczkę czeka ją rywalizacja w WTA 1000 w Cincinnati, natomiast dokładnie za miesiąc rozpoczyna się US Open, które potrwa do 7 września.