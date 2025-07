Tak się zakończyło "starcie" Świątek w Montrealu. Mina Polki mówi wszystko

Iga Świątek czeka na kolejne wyzwania podczas sezonu 2025. Polka weźmie udział w turniejach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Organizatorzy turnieju w Montrealu już ją przywitali. Świątek wydaje się być w doskonałym humorze. Tak przynajmniej uważają jej fani, obserwując jedno ze zdjęć.

Świątek uchwycona przez fotografa. Mina wyraża więcej niż tysiąc słów

"Iga Świątek podaje rękę Biance Andreescu po drugim treningu tego dnia w Montrealu" - napisał Jimmie48 Photography, oficjalny fotograf WTA, załączając zdjęcie uśmiechniętej Polki dziękującej za rywalizację kanadyjskiej tenisistce.

"To zdjęcie sprawia, że jestem taki szczęśliwy. Dwie królowe" - skomentował jeden z użytkowników, który być może jest fanem Świątek i Andreescu. Uśmiech zwyciężczyni ostatniej edycji Wimbledonu może napawać kibiców radością. "Wygląda tak dobrze i szczęśliwie" - dodała jedna z użytkowniczek, podając dalej wpis fotografa.

Wygląda na to, że Polka, która dość niespodziewanie, ale całkowicie zasłużenie wygrała na kortach w Wielkiej Brytanii - przerywając tym samym trwającą ponad rok serię bez wygranego turnieju - czuje się dobrze i jest gotowa na kolejne wyzwania.

To dobry omen, bowiem wkrótce Świątek czekają następne turnieje. Ten najbardziej prestiżowy odbędzie się w Stanach Zjednoczonych. Przed tenisistami i tenisistkami jeszcze jeden wielkoszlemowy turniej. Mowa oczywiście o US Open.

Świątek wie, jak wygrywać w zmaganiach na nowojorskich kortach. W 2022 roku pokonała tu z Ons Jabeur, pieczętując triumf w całym turnieju. Warto dodać, że w 2025 roku każdy wielkoszlemowy turniej pada łupem innej zawodniczki. W Australian Open triumfowała Madison Keys, a we French Open Coco Gauff. Czy do dwóch triumfów amerykańskich za kilka tygodni dopiszemy dwa polskie? Kibice nad Wisłą z pewnością by sobie tego życzyli.