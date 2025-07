Dopingowy skandal w świecie tenisa. Trzy osoby zostały zawieszone

W światowym tenisie doszło do kolejnego skandalu dopingowego. W tym roku głośno było już m.in. o dyskwalifikacji Rosjanina Aleksieja Mokrova czy Australijczyka Maxa Purcella. Nieustannie powraca także temat wcześniejszych afer z udziałem Igi Świątek czy Jannika Sinnera. W czwartek Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) ujawniła kolejną sprawę.

Trzech tenisistów zawieszonych. Wszyscy wpadli na tym samym

Jak przekazano w oficjalnym komunikacie, dotyczy ona 29-letniego Connera Huertasa del Pino z Peru, 24-letniego Mateo Barreirosa Reyesa z Brazylii oraz 30-letniego Andresa Urreę z Kolumbii. Dwóch z nich to debliści spoza pierwszej setki rankingu. Ostatni zajmuje 412. miejsce w rankingu singlowym. U wszystkich trzech wykryto obecność boldenonu. Żaden z graczy nie miał pozwolenia na jego użycie.

Boldenon to silny steryd anaboliczny, wykorzystywany przede wszystkim w sportach sylwetkowych, a także jako lek w... weterynarii. Sprzyja on rozrostowi mięśni, budowie sylwetki i poprawie wytrzymałości. Oczywiście figuruje on na Liście Zabronionych Substancji Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) z 2025 r.

ITIA nałożyła kary. Oto czego nie wolno tenisistom

Całą sprawa miała swój początek w trakcie turnieju ATP Challenger w Bogocie w Kolumbii. Wówczas 14 maja 2025 r. od wszystkich trzech graczy pobrano próbki, których analiza wykazała później obecność wspomnianego środka. Z kolei 7 lipca 2025 r. ITIA wysłała każdemu z nich zawiadomienie o naruszeniu przepisów antydopingowych. Od tamtej pory zaczęło też obowiązywać tymczasowe zawieszenie. Tenisiści mają prawo zwrócić się do Przewodniczącego Niezależnego Trybunału o jego uchylenie, ale do tej pory żaden z zawodników nie złożył o to wniosku.

W trakcie zawieszenia Huertas del Pino, Barreiros Reyes i Urrea nie mogą grać, trenować ani uczestniczyć w żadnych wydarzeniach tenisowych zatwierdzonych przez członków ITIA (ATP, ITF, WTA, Tennis Australia, Federation Francaise de Tennis, Wimbledon i USTA) lub jakiegokolwiek stowarzyszenia krajowego.