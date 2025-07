Oto co Fręch powiedziała o Venus Williams. Wielka klasa Polki

Po jednej stronie była Magdalena Fręch, druga najlepsza polska tenisistka, zgodnie z nowym rankingiem WTA. Po drugiej stronie siatki była Venus Williams, triumfatorka siedmiu turniejów wielkoszlemowych, była liderka rankingu, która jest w tourze (z pewnymi przerwami) od października 1994 r. Obie tenisistki spotkały się w drugiej rundzie turnieju w Waszyngtonie. Mecz trwał nieco ponad godzinę, a Fręch wygrała 6:2, 6:2 i awansowała do kolejnej rundy. "Gdy Venus Williams wygrywała pierwszy turniej wielkoszlemowy w singlu, to Magdalena Fręch nie miała jeszcze nawet trzech lat" - pisał Jakub Trochimowicz ze Sport.pl.

Co za słowa Fręch o Venus Williams. Wielka klasa. "Jest jak bogini"

Fręch wypowiadała się nt. Williams po zakończeniu spotkania. Polka zachowała sporą klasę, mówiąc o Amerykance. - Dziękuję tym kilku osobom, pewnie z Polski, które mnie wspierały. Venus jest tutaj wielką gwiazdą, jest jak bogini, więc byłam bardzo wzruszona, że mogłam z nią zagrać. Nie wyobrażam sobie, że za 17 lat będę nadal na korcie, jak ona. Nie ma na to szans - mówiła Fręch.

- To był naprawdę świetny mecz i zagranie z Venus było wielkim zaszczytem. Wygrałam sporo punktów pierwszym serwisem i starałam się ją rozruszać. Ciągle grałam w różnych kierunkach, trochę dropszotów, slajsów. Myślę, że od strony taktycznej grałam dobrze i bardzo się cieszę, że jestem w ćwierćfinale - dodała Polka. Teraz Fręch zagra o półfinał turnieju w Waszyngtonie z Jeleną Rybakiną, która wygrała 6:3, 7:5 z Kanadyjką Victorią Mboko.

Teraz Williams zagra w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, do którego otrzymała dziką kartę. Turniej potrwa od 27 lipca do 7 sierpnia.

"Wiem, jak wiele to znaczy dla kibiców". Wielki powrót Williams do touru

Williams wróciła do kobiecego touru po 488 dniach. Po marcowym turnieju w Miami Amerykanka przeszła operację usunięcia mięśniaków macicy, a w ostatnim czasie przechodziła rehabilitację. "Jest coś naprawdę wyjątkowego w Waszyngtonie: energia, fani, historia. To miasto zawsze okazywało mi wiele miłości, nie mogę się doczekać, by znów tu zagrać" - pisała Venus w mediach społecznościowych, ogłaszając start w turnieju w Waszyngtonie.

- Wiem, jak wiele znaczy dla naszych kibiców możliwość oglądania jej meczów na żywo - przyznał Mark Ein, prezes firmy organizującej turniej w Waszyngtonie.