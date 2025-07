Tak przywitali Igę Świątek w Kanadzie. Tego się nie spodziewała

13 lipca br. Iga Świątek świętowała swój pierwszy wygrany turniej w tym sezonie. Polka dokonała czegoś wielkiego, bo wygrała wielkoszlemowy Wimbledon, a w finale pokonała 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą w mniej niż godzinę. W ostatnich dniach Świątek odpoczywała nad polskim morzem ze znajomymi. "Naładowana, uśmiechnięta, z niesamowitymi wspomnieniami. Rozpocznijmy kolejny rozdział tego sezonu" - napisała Iga na Instagramie. Teraz czas na powrót do rywalizacji na kortach twardych.

Świątek została przywitana prezentem w Montrealu. "Już dotarła"

Daria Sulgostowska, PR menedżerka Świątek, przekazała nam 23 czerwca, że kolejne plany startowe Igi to turnieje WTA 1000, odpowiednio w Montrealu (27 lipca - 7 sierpnia) i Cincinnati (7-18 sierpnia), a także wielkoszlemowy US Open (25 sierpnia - 7 września). Świątek zakończyła urlop i przyleciała już do Kanady, co uwiecznili organizatorzy turnieju w Montrealu na Instagramie.

W poście opublikowanym przez organizatorów możemy zauważyć, że Świątek dostała specjalny prezent przed startem turnieju. Mowa o worku z imieniem "IGA". "Mistrzyni Wimbledonu już dotarła na lotnisko YUL" - czytamy. Świątek będzie rozstawiona w tym turnieju z numerem trzecim, ponieważ Aryna Sabalenka wycofała się z rywalizacji przez zmęczenie, a przed Polką będą Coco Gauff i Jessica Pegula. W najbliższych godzinach powinna zostać rozlosowana turniejowa drabinka.

Świątek ma kort swojego imienia? Niech to nikogo nie zmyli

Być może są osoby, które tego nie wiedzą, ale kort centralny w Montrealu został nazwany "Iga Stadium", ale nie na cześć Polki. Taką nazwę nosi sieć supermarketów w Kanadzie - z ang. Independent Grocers Alliance. - Posiadanie kortu nazwanego własnym imieniem... To ogromny przywilej. Umówmy się, że tak właśnie jest. Powinni częściej tak robić - mówiła Świątek na jednej z konferencji prasowych (cytat za: eurosport.tvn24.pl).

W zeszłym roku turniej w Kanadzie wygrała Jessica Pegula, która pokonała w finale 6:3, 2:6, 6:1 Amandę Anisimovą. Świątek wtedy nie brała udziału w turnieju. W 2023 r. Świątek dotarła do półfinału, przegranego 2:6, 7:6, 4:6 z Pegulą, późniejszą triumfatorką zawodów.

