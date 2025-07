Fatalne wieści ws. Hurkacza! To się skończy poważnymi konsekwencjami

11 czerwca - wtedy ostatni raz widzieliśmy Huberta Hurkacza (38. ATP) na kortach przy okazji turnieju ATP 500 w S-Hertogenbosch. W pierwszej rundzie wygrał z Roberto Bautistą-Agutem (53. ATP) 7:6(7-2), 6:4. W drugiej miał zagrać z Markiem Lajalem (181. ATP), ale poddał ten mecz z powodu problemów zdrowotnych.

Hubert Hurkacz niezmiennie czeka na powrót na kort. Przegapi szósty turniej z rzędu

Od tamtego czasu Hurkacz musiał zrezygnować z gry w następujących turniejach: ATP 500 w Halle, Wimbledonie, ATP 250 w Umag, ATP 250 w Bastad i Canadian Open (ATP 1000). A to nie koniec, gdyż tym razem pojawiła się informacja, że Polaka zabraknie w drabince turnieju ATP 1000 w Cincinnati, który będzie rozgrywany w dniach 7-18 sierpnia. To więc oznacza, że Hurkacz poza kortem będzie znajdował się przez ponad dwa miesiące.

Wszelkie problemy zdrowotne Huberta Hurkacza są pokłosiem kontuzji kolana, której doznał w ubiegłym roku przy okazji meczu drugiej rundy Wimbledonu. Na początku lipca przekazał, że przeszedł zabieg artroskopii kolana.

"Teraz zaczynam rehabilitację i wrócę na kort dopiero wtedy, gdy będę w 110 proc. gotowy, by znów rywalizować. Dziękuje za całe wsparcie - to naprawdę wiele dla mnie znaczy i nie mogę się doczekać, aż znowu stanę na korcie" - pisał wtedy tenisista, który najpewniej lada moment straci miejsce w pierwszej pięćdziesiątce rankingu ATP po tym, jak nie obroni 200 punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał w Cincinnati. Do tego straci 200 punktów za ubiegłoroczny ćwierćfinał Canadian Open, co w najgorszym wypadku może sprawić, że wyleci nawet poza czołową siedemdziesiątkę rankingu, co byłoby jego najgorszym wynikiem od siedmiu lat, gdy był 86.!