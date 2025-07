Ależ sensacja w Waszyngtonie! Fręch zna potencjalną rywalkę w ćwierćfinale

Magdalena Fręch (24. WTA) ma za sobą awans do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. We wtorek w pierwszym meczu pokonała Juliję Starodubcewą (74. WTA) 6:2, 6:2 i o awans do ćwierćfinału powalczy z samą Venus Williams! Z kolei Magda Linette (28. WTA) w pierwszej rundzie wygrała 7:5, 6:4 z Danielle Collins (63. WTA), ale w drugiej przegrała w środę z Anną Kalinską (48. WTA) 4:6, 0:6.

Magdalena Fręch już wie, z kim zagra w potencjalnym ćwierćfinale turnieju WTA 500 w Waszyngtonie

Za to minionej nocy Magdalena Fręch poznała potencjalną rywalkę w ćwierćfinale waszyngtońskich zmagań, jeśli tylko wygra z Venus Williams. Ta została wyłoniona w meczu Jelena Rybakina (12. WTA) - Victoria Mboko (88. WTA).

Jak łatwo się domyślić - to spotkanie zostało zakończone wygraną wyżej notowanej tenisistki. Nie było to jednak wcale spacerek dla Rybakiny, bo szczególnie w drugim secie musiała się sporo napocić. Pierwszego wygrała bez większych przeszkód 6:3, ale w drugim Kanadyjka nie odpuszczała do samego końca. Przy wyniku 3:4 odrobiła stratę przełamania, prowadziła nawet 5:4, ale nie wytrzymała w starciu z tak dobrą tenisistką i ostatecznie po 96 minutach przegrała cały mecz 3:6, 5:7.

Tym samym to właśnie Jelena Rybakina zagra z lepszą z pary Fręch - Williams. Starcie Polki z Amerykanką zaplanowane jest w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu.

Do małej niespodzianki doszło za to w meczu Marii Sakkari (90. WTA) z Emmą Navarro (11. WTA). Było to zacięte, dwugodzinne spotkanie, w którym górą była Greczynka, która wygrała 7:5, 7:6(7-1). Co może zaskakiwać to fakt, że w całym meczu było zaledwie jedno przełamanie. Doszło do niego w pierwszym secie, gdy Sakkari prowadziła 6:5 i wtedy wygrała gema przy serwisie rywalki. W sumie w całym meczu było zaledwie pięć break pointów. Nietypowa to statystyka jak na mecz tenisowy rozgrywany na tak wysokim poziomie.

W ćwierćfinale Maria Sakkari zagra z lepszą z pary Emma Raducanu (46. WTA) - Naomi Osaka (51. WTA).