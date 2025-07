Świątek uruchomiła efekt domina. Zaczęło się zaraz po Wimbledonie

Sześć - to liczba turniejów wielkoszlemowych, które w karierze wygrała Iga Świątek. Polka musiała czekać do połowy lipca, by wygrać swój pierwszy turniej w sezonie. I wyszło na to, że Świątek wygrała Wimbledon, pokonując w finale 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą. Dzięki temu Iga wróciła na trzecie miejsce w rankingu WTA. Na Balu Mistrzów Świątek zatańczyła wspólnie z Jannikiem Sinnerem. Jak wygranie Wimbledonu wpłynęło na zainteresowanie polską tenisistką w mediach społecznościowych?

Ależ liczby Świątek na Instagramie. Tak odczuła wygraną na Wimbledonie

Wygranie Wimbledonu sprawiło, że Świątek zainteresowało się jeszcze więcej osób. Gdy 30 czerwca rozpoczynał się turniej, Iga miała 1,943 mln obserwujących na Instagramie.

W momencie wygrywania Wimbledonu, a więc 13 lipca, Świątek miała 2,215 mln fanów na tej platformie, co oznacza, że w tym czasie przybyło jej ponad 270 tys. nowych obserwatorów. Zdecydowanie największy wzrost Świątek zanotowała w dniu finału, kiedy to przycisk "obserwuj" na jej profilu na Instagramie kliknęło ponad 154 tys. nowych osób.

Z danych dostępnych na portalu socialblade.com (zrzut ekranu poniżej) wynika, że od wygranej 6:2, 6:3 nad Danielle Collins Świątek zaczęła notować wzrost obserwujących o co najmniej tysiąc. Przed finałem Wimbledonu Świątek przekroczyła barierę 2 mln obserwatorów na Instagramie, gdy 12 lipca zaobserwowały ją 92 tys. nowych użytkowników.

Oto plany startowe Świątek po Wimbledonie. Jasno określone, gdzie zagra

Od wygrania Wimbledonu Świątek ma kilka dni odpoczynku. Daria Sulgostowska, PR menedżerka Igi przekazała nam 23 czerwca, że dalsze plany startowe Polki to turnieje WTA 1000, odpowiednio w Montrealu (27 lipca - 7 sierpnia) i Cincinnati (7 sierpnia - 18 sierpnia) oraz wielkoszlemowy US Open (24 sierpnia - 7 września).

Triumf Świątek na Wimbledonie wywołał mnóstwo pochwał ze strony ekspertów i byłych zawodników, którzy docenili wynik Igi.

- Świątek zaakceptowała wszelkie trudności i wyzwania, które wiążą się z tą nawierzchnią. Dawno nie widziałem jej tak odpornej, tak opanowanej i tak spokojnej. Tak dobrze rozwiązującej na korcie wszystkie problemy, które pojawiały się w trakcie jej meczów. Iga przeszła gigantyczną przemianę. Nie traktowałbym tego tematu tak lekko, że wyniki były wysokie, wszystko poszło gładko i tak dalej. Iga zasłużyła na ten sukces jak nikt inny - mówił Ivan Ljubicić, były chorwacki tenisista i były numer trzy rankingu ATP.

