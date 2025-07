Wielki powrót Sereny Williams? Jej siostra Venus mówi wprost

488 - to liczba dni, w których Venus Williams nie rywalizowała w kobiecym tourze. 19 marca zeszłego roku Amerykanka przegrała 3:6, 3:6 z Rosjanką Dianą Sznajder w turnieju w Miami. W poniedziałek Williams zagrała w deblu z Hailey Baptiste w pierwszej rundzie turnieju w Waszyngtonie i wygrała 6:3, 6:1 z parą Eugenie Bouchard - Clervie Ngounoue. W ostatnich miesiącach Williams przeszła operację usunięcia mięśniaków macicy. - Rok temu o tej porze przygotowywałam się do operacji. Nie było mowy, żebym zagrała w tenisa - tłumaczyła Venus.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Serena Williams też wróci do gry? "Takiego talentu nie da się nauczyć"

Venus Williams wróciła do gry w wieku 45 lat, a we wtorek zagra przeciwko Peyton Stearns w pierwszej rundzie singla w Waszyngtonie. Czy jest szansa, że Serena Williams też wróci do zawodowego grania w tenisa? O to dziennikarze zapytali jej siostrę.

- Ciągle powtarzam to mojemu zespołowi. Jedyną rzeczą, która sprawiłaby, że będzie jeszcze lepiej, byłaby jej obecność tutaj. Wszystko robiłyśmy razem, więc tęsknię za nią. Jeśli Serena wróci, na pewno da Wam znać. Nie wiem, co teraz będzie robić. Nie zadaję jej takich pytań. Zawsze uderzamy piłkę, bo takie właśnie jesteśmy. Zawsze to robimy - mówiła Amerykanka. Venus ujawniła, że Serena dołączyła do niej podczas jednej z sesji treningowych na 15-20 minut.

- Serena może zrobić sobie sześciomiesięczną przerwę i nadal grać bezbłędnie. Takiego talentu nie da się nauczyć. Ona jest po prostu tak dobra - tłumaczyła Venus. - Dlaczego wracam na kort? A dlaczego nie? W tej chwili skupiam się tylko na turnieju w Waszyngtonie. Nie grałam przez rok. Nie ma wątpliwości, że potrafię grać w tenisa, ale powrót do gry i nabranie rytmu wymaga czasu. Nadal jestem tą samą zawodniczką - podsumowała Williams.

Tym teraz zajmuje się Serena Williams. "Jesteśmy bardzo podekscytowane"

Serena Williams zagrała swój ostatni mecz w karierze 3 września 2022 r. w trzeciej rundzie US Open, w której przegrała 5:7, 7:6, 1:6 z Australijką Alją Tomljanović. W sierpniu siostry Williams wspólnie wydadzą podcast. "Jesteśmy bardzo podekscytowane uruchomieniem naszego nowego podcastu, miejsca, w którym będziemy dzielić się naszymi osobistymi historiami, prowadzić autentyczne rozmowy, zwracać uwagę na ważne tematy i dużo się śmiać" - przekazały Amerykanki.

Zobacz też: W tylu językach mówi Świątek. "Nic z tego nie wyszło"

Ostatnio o Williams było głośno po jej tancu podczas Half-Time Show na Super Bowl. Była tenisistka tańczyła do utworu Kendricka Lamara pt. "Not Like Us". To było oczywiste nawiązanie do rapera Drake'a, który przez Lamara był oskarżany o pedofilię. Drake starał się o względy Williams, przez krótki czas się z nią spotykał, a także napisał dla niej piosenkę.

W 2021 r. Ion Tirac, były rumuński tenisista oskarżył Williams o doping. - Jest pewne lekarstwo, jeśli mi pozwolisz, to ci o nim powiem. Serena korzystała z niego i robiła to przez 20 lat - opowiadał Tirac. Mowa o Ritalinie, który jest stosowany m.in. w leczeniu ADHD.