Sensacja w meczu Majchrzaka! Dzieliło ich 459 miejsc w rankingu

15 - raptem tyle dni minęło od życiowego sukcesu Kamila Majchrzaka, jakim był awans aż do 1/8 finału Wimbledonu. Niestety od tamtej pory polski tenisista zdążył już przegrać szybko w dwóch kolejnych turniejach dużo niższej rangi.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

W środę Majchrzak przegrał już w drugim meczu turnieju ATP 250 w Gstaad, gdzie przegrał 6:1, 5:7, 1:6 z Ignacio Buse z Kanady. Polskiemu zawodnikowi jeszcze bardziej nie wyszedł turniej w chorwackim Umagu, gdzie odpadł już po pierwszym spotkaniu.

W poniedziałek Majchrzak przegrał 2:6, 4:6 z Pablo Llamasem Ruizem z Hiszpanii. To porażka o tyle dotkliwa, że 22-latek to dopiero 537. zawodnik rankingu ATP. Dla porównania Majchrzak w tym zestawieniu zajmuje 78. pozycję.

Polak w poniedziałek zagrał jednak bardzo słabo. Dość powiedzieć, że raptem po kilku minutach pierwszego seta Majchrzak przegrywał 0:4. Chociaż Polakowi udało się poprawić grę, przełamać przeciwnika i zmniejszyć straty do 2:4, to w siódmym gemie kolejny raz stracił podanie, a chwilę później też seta.

Niespodziewana porażka Majchrzaka

Druga partia mogła zacząć się doskonale dla Majchrzaka. Mogła, ale po tym, jak Polak wygrał własne podanie, nie wykorzystał trzech breakpointów. W piątym i szóstym gemie zawodnicy wzajemnie się przełamali, a decydujące rzeczy wydarzyły się w dziewiątym gemie.

To wtedy Ruiz przełamał Majchrzaka bez straty punktu, co wyraźnie odbiło się na naszym zawodniku. Do 10. gema Polak wyszedł bez wiary w sukces i znów przegrał gema, nie zdobywając w nim punktu. Ostatecznie Majchrzak przegrał spotkanie 2:6, 4:6.

W kolejnej rundzie Ruiz zagra ze zwycięzcą pary Dusan Lajović (129. ATP) - Terence Atmane (136. ATP). Przed rokiem w Croatia Open triumfował Argentyńczyk Francisco Cerúndolo (19. ATP), który w tej edycji jest najwyżej rozstawionym tenisistą.