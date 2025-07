Iga Świątek spanikowała na widok legendy. "Jak dziecko w przedszkolu"

Iga Świątek (3. WTA) od kilku dni znów jest na ustach wielu kibiców oraz mediów z całego świata. Wiele zagranicznych portali i dzienników rozpisuje się o Polce po jej triumfie na Wimbledonie. 24-letnia tenisistka w finałowym meczu zdeklasowała Amerykankę Amandę Anisimową (7. WTA), wygrywając aż 6:0, 6:0.

Tak Iga Świątek zareagowała na pytanie o jej relację z Sereną Williams

O Idze Świątek teraz pisze prestiżowy "The Tennis Gazzette". "Iga Świątek jest na dobrej drodze, by stać się jedną z najlepszych tenisistek wszech czasów. W wieku 24 lat zdobyła już szósty tytuł Wielkiego Szlema" - pisze dziennikarz Cameron Greenlees.

"Liczba zdobytych przez gwiazdę tytułów wielkoszlemowych plasuje ją w czołówce najlepszych tenisistek, a do Venus Williams brakuje jej jednego trofeum. Będzie miała jednak sporo pracy, aby dogonić siostrę Venus - Serenę Williams, o której Świątek wypowiadała się kiedyś z zachwytem, gdy kariery obu tenisistek się ze sobą przecinały" - dodaje dziennikarz.

Przypomina też sytuację z 2022 roku z konferencji prasowej przed turniejem w Cincinnati. Wtedy Światek zdradziła, jak wyglądają jej relację z jedną z najbardziej utytułowanych zawodniczek w historii tenisa.

- Mam problem, by złapać z nią kontakt wzrokowy. Próbowałam kilka razy powiedzieć "cześć", ale to ciężkie, bo dookoła niej jest tyle osób, a ja jestem nieśmiała. Kiedy patrzę na nią, to zapominam, że jestem tam jako światowa numer jeden. Widzę Serenę i to jest na zasadzie "wow, Serena". Czuję się jak dziecko z przedszkola patrząc na nią - dodała Świątek.

Serena Williams w swojej karierze wygrała aż 23 turnieje wielkoszlemowe i była mistrzynią olimpijską w grze pojedynczej i podwójnej.

Na razie Świątek prześciga ją tylko w zwycięstwach w Rolandzie Garrosie. Polka triumfowała w Paryżu cztery razy, a Serena Williams - trzy.

Teraz Świątek odpoczywa. Do gry wróci najprawdopodobniej pod koniec lipca, kiedy rozpocznie się turniej rangi WTA 1000 na kortach twardych w Toronto.

