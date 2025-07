Radosław Sikorski zaczepił Igę Świątek. Monika Olejnik rozstrzygnęła "spór"

Kiedy Iga Świątek po zwycięstwie z Danielle Collins rzuciła w pomeczowym wywiadzie, że jednym z jej ulubionych dań jest makaron z truskawkami, to nie spodziewała się, jak szerokim echem się to odbije. Rozpisywały się o tym media na całym świecie (oczywiście również we Włoszech), publikowano przepisy, dziennikarze i eksperci próbowali przed kamerami tego dania i wydawali opinie. Jedna z marek wprowadziła nawet na rynek makaron w kształcie rakiet tenisowych, a sprawa dotarła nawet do amerykańskiej ambasady w Warszawie. Jej rzecznik musiał zjeść makaron z truskawkami po tym, jak Świątek wygrała finał Wimbledonu z Amerykanką Amandą Anisimovą.

Radosław Sikorski zaczepił Igę Świątek

Można teraz powiedzieć, że makaron z jogurtem i truskawkami przebojem wdarł się do świata polityki i dyplomacji. Do zdjęcia z tym daniem pozował Donald Tusk, a teraz temat podchwycił minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Opublikował na Instagramie nagranie, w którym zajada się makaronem z kurkami. "U mnie w tie-breaku wygrały jednak kurki" - napisał i oznaczył w poście Igę Świątek. - Niektórzy lubią z truskawkami, a u nas sezon na kurki - powiedział w nagraniu. Do dyskusji włączyła się Monika Olejnik. "Niezależnie czy z kurkami, czy z truskawkami – najważniejsze, żeby makaron był al dente" - tak dziennikarka rozstrzygnęła "spór".

Można sobie tylko wyobrazić, co sobie myśli sama tenisistka, widząc te wszystkie publikacje. "Wprost" pisze, że według ekspertów z Instytutu Monitorowania Mediów o ulubionym daniu Igi Świątek usłyszało 25 milionów internautów z całego świata w przeciągu kilku dni.

– Niby od dawna wiem, jaką mam markę, ale nie spodziewałam się, że ona może wpłynąć na rzeczy błahe. Jesteśmy na etapie, w którym w pewnym sensie rozmawiamy o tym, co chciałabym zrobić ze swoim głosem i podejmujemy różne inicjatywy, ale rozsławienie makaronu z truskawkami, przez to, że raz wspomniałam o nim wywiadzie pomeczowym, nie było w naszym bingo - powiedziała Świątek w rozmowie z TVP Sport.