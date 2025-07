Niedawno dobiegł końca wielkoszlemowy Wimbledon i tenisistki udały się na zasłużone wakacje. Jedną z nich jest Aryna Sabalenka, która nagle "zniknęła" po porażce w półfinale tego turnieju. Kilka dni temu przerwała milczenie i zamieściła serię wakacyjnych zdjęć na swoim Instagramie. Na fotografiach widać, że spędza czas z partnerem Georgiosem Frangulisem. Para jest w Grecji na wyspie Mykonos.

Iga Świątek udała się na zasłużone wakacje!

Teraz do grona tenisistek na wczasach dołączyła Iga Świątek - triumfatorka Wimbledonu. Polka zamieściła na swoim Instagramie serię zdjęć i nagrań. Na jednym z nich towarzyszą jej dwie koleżanki i wszystkie razem wskakują do wody. Na następnych widać, jak Świątek z dużą prędkością jeździ skuterem wodnym i bardzo dobrze się bawi, choć z daleka może wyglądać to na niebezpieczne. Na piątej fotografii tenisistka siedzi na plaży i cieszy się dobrą pogodą.

Tym razem Iga Świątek postawiła na wypoczynek w Polsce, a konkretniej - w Trójmieście. Na jednym ze zdjęć siedzi na plaży nad gdańską zatoką. Po naładowaniu baterii tenisistka wróci do rywalizacji w Tourze. Na korcie zobaczymy ją najprawdopodobniej pod koniec lipca, kiedy rozpocznie się turniej rangi WTA 1000 w Toronto.

Gratulacje dla Igi Świątek po wygraniu Wimbledonu

Po wygraniu Wimbledonu Iga Świątek otrzymała gratulacje z całego świata. Rick Macci, były trener m.in. sióstr Sereny i Venus Williams, Jennifer Capriati oraz Rosjanki Marii Szarapowej, wskazał, co było jego zdaniem głównym czynnikiem do zwycięstwa Igi Świątek na Wimbledonie. "Iga Świątek miała nastawienie, żeby grać agresywniej i dyktować warunki na trawie. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale polski Punisher wkroczył do akcji i rywalizacja się skończyła" - napisał w serwisie X.

Z kolei Andrea Petković stwierdziła, że Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek to dwie najlepsze zawodniczki na świecie. - Inne tenisistki, jak Gauff czy Pegula, są w stanie pokonać je tam i ówdzie, co zdarza się rzadziej w przypadku elity męskiego touru. Ale kiedy zakładamy ich najwyższą formę, to Iga oraz Aryna zdecydowanie górują nad resztą stawki - stwierdziła w podcaście "Becker Petkovic", który prowadzi razem z Borisem Beckerem.