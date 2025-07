Qinwen Zheng przekazała fatalne wieści. Konieczna była operacja

Qinwen Zheng (6. WTA) ma nieudany obecny sezon. 22-letnia Chinka w żadnym z jedenastu turniejów, w których startowała, nie awansowała do finału. Najlepszy wynik Zheng w tym roku to półfinał turnieju WTA 1000 w Rzymie.

Qinwen Zheng musiała być operowana

Qinwen Zheng zawiodła też w tegorocznym Wimbledonie. Chinka odpadła już w I rundzie, przegrywając 5:7, 6:4, 1:6 z Czeszką Kateriną Siniakovą (84. WTA). Teraz Zheng ogłosiła, że ma problemy zdrowotne. Musiała nawet zdecydować się na operację łokcia.

- Chciałam podzielić się krótką aktualizacją z tymi, którzy się o mnie troszczą. Od jakiegoś czasu zmagam się z bólem prawego łokcia podczas treningów i zawodów. Pomimo prób leczenia zachowawczego, ból naprawdę nie ustąpił. Po konsultacjach ze specjalistami doradzono mi, bym poddała się operacji artroskopii, by całkowicie rozwiązać problem. Po dokładnych i długich rozmowach z moim zespołem zdecydowaliśmy, że będzie to najlepsza droga, by pomóc mi wrócić na kort w najlepszej możliwej formie. Ta krótka przerwa jest po to, bym wróciła silniejsza - m.in. napisała Zheng w mediach społecznościowych.

Zheng z powodu problemów z łokciem wycofała się już z turnieju w Waszyngtonie. Pod dużym znakiem zapytania staje też jej udział w ostatnim turnieju wielkoszlemowym w tym roku - US Open, który rozpocznie się 24 sierpnia.

Zheng w tym sezonie ma bilans: 19 zwycięstw i 11 porażek.

Największy sukces w karierze Chinki to mistrzostwo olimpijskie w singlu z ubiegłego roku z Paryża. Oprócz tego Zheng wygrała turnieje w Palermo (2023 i 2024), Zhengzhou oraz w Tokio.

Chinka wciąż czeka na pierwszy triumf w turnieju wielkoszlemowym. Jej najlepszy wynik to finał Australian Open z ubiegłego roku.