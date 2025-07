Petković naprawdę powiedziała to o Świątek i Sabalence. Odważnie

Po fantastycznym zwycięstwie w Wimbledonie Iga Świątek wspięła się w rankingu WTA z czwartego na trzecie miejsce. To oznacza, że ponownie światowe TOP3 obok Polki tworzą Aryna Sabalenka oraz Coco Gauff. Każda z tych zawodniczek ma na koncie przynajmniej trzy triumfy w turniejach wielkoszlemowych i od kilku dobrych lat udowadnia na korcie, że jest w stanie wygrać z każdym.

Andrea Petković o Świątek i spółce. Szokujące słowa

Nie wszyscy jednak uważają, że w kobiecym tenisie mamy do czynienia z Wielką Trójką. Andrea Petković niedawno zachwalała zarówno Świątek, jak i Sabalenkę i Gauff, ale właśnie stwierdziła, że jedna z tych zawodniczek jednak nie dorównuje utytułowanym koleżankom. To najmłodsza z grona Amerykanka.

- Aryna Sabalenka oraz Iga Świątek to dwie najlepsze zawodniczki na świecie. Są jak Jannik Sinner oraz Carlos Alcaraz. Problem w tym, że nie są takie regularne jak oni w turniejach wielkoszlemowych. Inne tenisistki, jak Gauff czy Pegula, są w stanie pokonać je tam i ówdzie, co zdarza się rzadziej w przypadku elity męskiego touru. Ale kiedy zakładamy ich najwyższą formę, to Iga oraz Aryna zdecydowanie górują nad resztą stawki - stwierdziła była tenisistka w podcaście "Becker Petkovic", który prowadzi razem z Borisem Beckerem.

Czy Petković ma rację co do gorszej regularności Świątek oraz Sabalenki? Obie tenisistki w tym roku grały w przynajmniej półfinałach Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu. Z drugiej strony: Sinner oraz Alcaraz od początku sezonu 2024 podzielili między sobą wszystkie możliwe tytuły wielkoszlemowe. Trzeba więc przyznać, że Polce oraz Białorusince brakuje jeszcze trochę do tego poziomu dominacji.