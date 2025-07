Oto dom Agnieszki Radwańskiej. Luksus to mało powiedziane

Agnieszka Radwańska była jedną z najlepszych tenisistek, a aktualnie wspiera doświadczeniem Magdę Linette. Popularna "Isia" zakończyła karierę w listopadzie 2019 roku, kiedy miała zaledwie 29 lat. Niestety od jakiegoś czasu trapiły ją problemy zdrowotne. Licznik jej trofeów zatrzymał się na 20 tytułach WTA i dwóch ITF. Gdyby nie kontuzje, na pewno dołożyłaby więcej. Ponadto w 2012 roku była finalistką Wimbledonu, ale poległa w starciu z legendarną Sereną Williams.

Agnieszka Radwańska wybudowała dom

Według wyliczeń serwisu perfect-tennis.com w czasie swojej kariery Radwańska zarobiła 27 683 807 dolarów, co w przeliczeniu na złotówki po obecnym kursie daje ponad 101 mln złotych, co jest niebotycznym wynikiem, który pozwala jej żyć luksusowo. Po zakończeniu z tenisem "Isia" postawiła na pielęgnowanie życia rodzinnego. W 2020 roku wzięła ślub z Dawidem Celtem, a w lipcu tego samego roku para doczekała się syna - Jakuba.

Jakiś czas temu Agnieszka Radwańska wraz z rodziną postawiła sobie nowy cel - wybudowanie luksusowej willi w Warszawie. W wywiadzie z "Vivą" w 2019 roku mówiła, że nie przywiązuje się do miejsc, tylko do ludzi, ale postanowiła zostać w stolicy. "Dlatego wkrótce rozpoczynamy budowę domu. W końcu będę miała coś docelowego, swoje wymarzone miejsce, zrobione całkowicie pode mnie. Do tej pory miałam mieszkania kupowane na szybko, pod klucz, byleby było, byle było gdzie mieszkać. Teraz mogę zrobić wszystko po swojemu" - ogłosiła.

Od tego czasu raz na jakiś czas w jej social mediach mogliśmy znajdować aktualizacje dot. budowy jej "gniazdka". W styczniu 2022 roku napisała: "Poniedziałkowa inspekcja". W tle widać dom jeszcze w stanie surowym. Z kolei na początku października 2023 roku oznajmiła swoim obserwującym, że już jest na "ostatniej prostej", jeśli chodzi o budowę domu.

Jeśli chodzi o urządzanie domu, to jej mąż - Dawid Celt dał jej całkowicie "wolną rękę". - Tak, wszystko jest absolutnie po mojemu, myślę, że wszystko, co chciałam, to jest - tak mi się wydaje [...]. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, to mąż od razu powiedział "rób, jak chcesz", więc jeśli chodzi o wykończenie, to tutaj nie było żadnego problemu - poinformowała w grudniu 2024 roku w programie "halo tu polsat". Co ciekawe, dom Radwańskiej wówczas "dalej był na wykończeniu". Jednak Boże Narodzenie już małżeństwo po raz pierwszy spędziło u siebie w domu. Podobnie było z tegorocznymi świętami Wielkanocnymi.

Tak wygląda willa Radwańskiej. Luksus to mało powiedziane

Willa Radwańskiej w Warszawie ma - według pomorska.pl - około 200 metrów kwadratowych i znajduje się z dala od centrum, w jednej z prestiżowych dzielnic. Jest on luksusowy, nowoczesny, przestronny i ma sporo dużych wolnych przestrzeni. Na ścianach możemy zauważyć marmur. Wnętrza mają stonowaną kolorystykę, głównie odcienie szarości z elementami bieli.

We wrześniu 2024 roku Radwańska wstawiła także zdjęcia z siłowni, którą ma zbudowaną w swoim domu. Budynek jest także otoczony sporym ogrodem.

To nie jest jedyna posiadłość Agnieszki Radwańskiej. W przeszłości zainwestowała w nieruchomości m.in. w Sopocie, Zakopanem, Miami, czy posiada także swój hotel. W 2024 roku Radwańska znalazła się na 50. miejscu w gronie najbogatszych Polaków z majątkiem na poziomie 104 milionów złotych.