Tak jest! Wielki sukces polskiego tenisisty! Zagra o tytuł

Poprzednie dwa spotkania Jana Zielińskiego i Adama Pavlaska w Bastad kończyły się po trzysetowych bojach. Lepiej pod tym względem wyglądali Theo Arribage i Tomas Barrios Vera, którzy nie stracili ani jednego seta.

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Jana Urbana skradł show! "Będę musiał się przejechać"

Zieliński zagra o tytuł w Bastad

Zieliński i Pavlasek dobrze weszli w mecz, w swoich dwóch pierwszych gemach serwisowych oddali rywalom tylko jeden punkt. W czwartym gemie pierwszego seta udało im się przełamać Francuza i Chilijczyka.

Polak i Czech lepiej wyglądali w pierwszej partii, serwowali na wyższym poziomie, lepiej wyczuli kort ziemny. W szóstym gemie nie wykorzystali break pointa. W ósmym mogli zamknąć partię, ale nie wykończyli dobrze żadnego z czterech setboli. Ale co się odwlecze, to nie uciecze, udało się to zrobić w następnym gemie po szóstej piłce setowej. Zieliński i Pavlasek wygrali 6:3.

W drugim secie oba duety zamieniły się rolami. Arribage i Barrios Vera byli stroną przeważającą. Dość szybko złapali odpowiedni rytm, przełamali Zielińskiego i Pavlaska w czwartym gemie. Jednak w końcówce partii Polak i Czech zaczęli wracać do dobrej gry. W dziewiątym gemie seta mieli nawet trzy break pointy, ale rywale zdołali je obronić i odwrócić sytuację na swoją korzyść. Zamknęli seta po pierwszym setbolu, wygrali 6:3.

Zobacz też: Komputer już wie, kto wygra Ekstraklasę. Szokujące miejsce Legii!

O wyłonieniu finalistów musiał zatem zadecydować super tie-break. Miał on podobny przebieg do pierwszego seta. Zieliński i Pavlasek zdobyli dwa punkty przy serwisie rywali, pewnie bronili własnego podania. Prowadzili 5:1. Potem kontrolowali sytuację, aż dobrnęli do stanu 9:5, mieli piłkę meczową. Znów mieli problemy z zamknięciem akcji. Ostatecznie nie pozwolili rywalom na odwrócenie sytuacji. Po trzecim meczbolu wszystko było jasne, Zieliński i Pavlasek wygrali super tie-breaka 10-7 i awansowali do finału turnieju rangi ATP 250.

Dla Zielińskiego to będzie trzeci deblowy finał w tym roku i pierwszy w parze z Pavlaskiem, z którym może sięgnąć po swój pierwszy deblowy tytuł w tym sezonie. Poprzednie dwa finały w Marsylii i Rotterdamie, które rozegrał w parze z Belgiem Sanderem Gillem, przegrał.

Rywalami Polaka i Czecha będą zwycięzcy meczu Guido Andreozzi/Sander Arends - Andre Goransson/Orlando Luz.

Turniej ATP 250 w Bastad, półfinał debla:

Jan Zieliński/Adam Pavlasek (POL/CZE) - Theo Arribage/Tomas Barrios Vera (FRA/CH) 6:3, 3:6, 10-7