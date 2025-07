Koniec współpracy Fissete'a i Świątek? Słowa trenera dają do myślenia

Wim Fissette potrzebował trochę czasu, żeby wydobyć to, co najlepsze z Igi Świątek, ale finalnie mu się to udało. Polka zaprezentowała się w Wimbledonie fantastycznie i zdobyła szósty wielkoszlemowy tytuł. Teraz Belg otrzymał niełatwe pytanie na temat tego, ile będzie jeszcze pracował z naszą tenisistką. Jego odpowiedź może zaskoczyć.