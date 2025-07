Iga Świątek przeszła do historii polskiego, ale też światowego tenisa. Wygrała w finale Wimbledonu z Amandą Anisimovą 6:0, 6:0 i po raz pierwszy w swojej karierze osiągnęła tak znakomity wynik w tym prestiżowym turnieju. Co więcej - po drodze do finału straciła tylko jednego seta. W drugiej rundzie dała sobie urwać partię z Cathy McNully (5:7, 6:2, 6:1). Dziennikarze przypominają wypowiedź Amerykanki, która zauważyła zmianę w grze Świątek.

REKLAMA

Zobacz wideo To dlatego Świątek wygrała Wimbledon! Spełniła marzenie, o którym nam opowiadała

Rywalka zdradziła to o grze Świątek. "O ile lepiej"

"Wracając do tego meczu - w wywiadzie dla Tennis Channel - McNally wyjaśniła, że zauważyła, o ile lepiej Świątek radzi sobie z niektórymi uderzeniami, takimi jak slice" - pisze portal thetennisgazette.com. Źródło przywołuje wypowiedzi McNally, która nie szczędziła Polsce komplementów.

- W Wielkim Szlemie trzeba brać mecz po meczu, wszystko może się zdarzyć. Myślę, że w przeszłości może myślała lub inni mówili, że jej gra nie nadaje się na trawę. Ale grała dobrze. Myślę że serwowała bardzo dobrze i to naprawdę ją przygotowywało. Czuję, że po prostu grała naprawdę solidny tenis do dużych celów i to było ważne - powiedziała rywalka późniejszej triumfatorki Wimbledonu.

- Oczywiście bardzo fajnie jest mieć okazję zagrać z nią w tym turnieju i doceniam ją, myślę, że wykonała świetną robotę - przyznała.

McNally zauważyła także, że Świątek podczas tegorocznych zmagań zachowywała ogromny spokój, co mogło robić duże wrażenie. Warto dodać, że dla polskiej tenisistki triumf w Wimbledonie był szczególny z jeszcze jednego powodu. W kolekcji Polki brakuje już tylko zwycięstwa w Australian Open. Każdy z pozostałych trzech szlemów wygrywała minimum raz.