Świątek przemówiła po wielkim triumfie w Wimbledonie. I to jak!

Iga Świątek pierwszy raz w karierze seniorskiej wygrała turniej na kortach trawiastych. I złożyło się tak, że od razu jej łupem padł wielkoszlemowy Wimbledon. Zaimponowała w tegorocznej edycji, niezwykle pewnie poruszała się po nawierzchni, która dotychczas sprawiała jej największe problemy. To jej szósty wygrany Wielki Szlem w karierze

Świątek podsumowała Wimbledon

Świątek długo czekała na triumf na trawie, bo od juniorskiego Wimbledonu w 2018 r. Dopiero w tym roku zanotowała swój pierwszy finał na kortach trawiastych, w Bad Homburgu. Szczęście uśmiechnęło się do niej jeszcze bardziej w Londynie. W poście opublikowanym w środę wieczorem w mediach społecznościowych przyznała, że wygrana w seniorskim Wimbledonie była dla niej marzeniem bardzo trudnym do spełnienia. Nie dotarło do niej w pełni, co w sobotę osiągnęła.

Polska tenisistka wyznała też, że duże wrażenie zrobiła na niej wyniosła atmosfera wokół finału. Wimbledon to turniej z dużymi tradycjami i wykazuje do nich przywiązanie do dzisiaj, dlatego klimat wokół imprezy jest naprawdę oryginalny. To coś niespotykanego w świecie tenisa.

Docenia także to, jak intensywnie pracowała na ten sukces, szczególnie po ostatnich trudniejszych miesiącach. Jej psycholog, Daria Abramowicz, wyjawiła w "Faktach po Faktach", że w pewnym momencie Świątek zmieniła podejście, co okazało się kluczowe.

Poniżej pełna treść posta Świątek na Instagramie, do którego dołączyła kilkanaście zdjęć z Wimbledonu:

"Wygranie Wimbledonu było dla mnie zawsze tak odległym marzeniem, że właściwie nie przychodziło mi nawet do głowy o nim myśleć. Trudno opisać emocje, które pojawiają się we mnie teraz, gdy to marzenie spełniłam. Nawet po tych paru dniach jeszcze układam to sobie w głowie.

Jestem bardzo szczęśliwa i dumna, że pracując dzień za dniem i mając wsparcie mojego zespołu w każdej sytuacji (tak jak mówiłam po meczu, czasami wierzyli we mnie bardziej niż ja w siebie), zrobiliśmy coś tak magicznego.

Teraz już rozumiem tę wyjątkowość i w pewnym sensie doniosłość tego turnieju. Nigdy nie zapomnę tych wrażeń i przeżyć tak samo, jak zawsze będę pamiętała, ile pracy na korcie i poza nim kosztowało mnie dotarcie do tego miejsca.

A teraz pora złapać oddech".

Następnym znaczącym turniejem dla Igi Świątek będzie impreza rangi WTA 1000 w Montrealu na przełomie lipca i sierpnia. Wiadomo, że w Kanadzie nie zagra Aryna Sabalenka, liderka rankingu WTA. Jak powód podała zmęczenie dotychczasowi występami w tym sezonie.