Oto co dostała Świątek za wygranie Wimbledonu. To nie żart

Iga Świątek zapisała się w historii polskiego i światowego sportu. W sobotnim finale Wimbledonu pokonała Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i została pierwszą Polką w dziejach, która wygrała ten prestiżowy turniej. Teraz przed byłą liderką rankingu WTA czas świętowania. Okazuje się, że otrzymała wyjątkowy i jednoznacznie kojarzący się z nią prezent.

Wyjątkowy prezent dla Świątek. "Kultowy"

"Firma LEGO podarowała Idze Świątek wyjątkową truskawkę zbudowaną z 3000 klocków na cześć jej zwycięstwa w Wimbledonie i jej miłości do makaronu z truskawkami. Kultowy" - napisał profil The Tennis Letter na portalu X, załączając nagranie wielkiej truskawki ze słynnych klocków.

Makaron z truskawkami stał się jednym z motywów przewodnich drogi Igi Świątek do zwycięstwa w tegorocznych zmaganiach na kortach prestiżowego Wimbledonu. Zresztą - jest to tylko jej zasługa.

- Mój zespół codziennie je coś niezdrowego. Patrzę na nich i mówię: "Ludzie, serio? To nie pomaga". Mam swoje ulubione danie, jadłam je w dzieciństwie. To makaron z truskawkami, do tego z jogurtem. Powinniście spróbować, to jest świetne! - mówiła Polka po meczu z Danielle Collins, gdy została zapytana o to, co będzie jeść po wygranej.

Dla Igi Świątek wygrana w tegorocznym Wimbledonie była wyjątkowa nie tylko dlatego, że w finale wygrała 6:0, 6:0. Po raz pierwszy w karierze triumfowała w tak ważnym turnieju na trawiastej nawierzchni. W wielkoszlemowej kolekcji najlepsza polska tenisistka nie ma już tylko zwycięstwa w Australian Open. Jeszcze w tym roku drugi raz w życiu może wygrać US Open.