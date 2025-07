Można być niemal w stu procentach pewnym, że gdy Iga Świątek po meczu z Danielle Collins powiedziała w wywiadzie o ochocie na makaron z truskawkami, nie mogła się spodziewać, jak gigantyczne zamieszanie tym wywoła. W Polsce to danie nie jest niczym szczególnie dziwnym, wielu osobom, tak jak Idze, kojarzyć się może z dzieciństwem. Jednak wśród fanów z całego świata wywołało to szok.

Amerykanie nie mogli uwierzyć, że Polacy to lubią. Doszło do zakładu

Równie zaskoczeni byli Amerykanie. O Polce w kontekście tego makaronu pisała nawet gazeta "New York Times". Sprawa dotarła nawet do ambasad obu państw, zarówno Polski w USA, jak i USA w Polsce. Ich przedstawiciele nawet się założyli. Jeśli finał Wimbledonu wygrałaby Amerykanka Amanda Anisimova, wtedy szefowa komunikacji w Ambasadzie RP w Waszyngtonie musiałaby zjeść kanapkę z masłem orzechowym i marmoladą (coś uwielbianego w Stanach). W przypadku triumfu Igi to rzecznik Ambasady USA w Warszawie zje makaron z truskawkami. Jak wiemy, wygrała Polka, więc to Amerykanin stanął przed wyzwaniem.

Nie taki ten makaron z truskawkami zły? Rzecznik Ambasady był zachwycony!

Obietnicę spełnił. Ambasada USA wrzuciła na media społecznościowe filmik dowodzący, że wyzwanie zostało podjęte. Jak zareagował rzecznik? Okazało się, że nie taki ten makaron z truskawkami straszny, jak go malują. - To jest dobre! Nie spodziewałem się tego, ale rzeczywiście jest naprawdę dobre. Dobrze Polsko, mieliście rację - zachwalał polski specjał rzecznik Ambasady Kenneth Kosakowski.

Amerykanie zapowiedzieli jednak, że nasi przedstawiciele w ich kraju mają być gotowi na kolejne zakłady, bo okazji nie zabraknie. - Tym razem wygrała Iga. Gem, set, mecz, Polska. Ale mamy wiadomość dla naszych polskich przyjaciół. Już niedługo US Open. Będziemy gotowi na kolejną rundę. A potem jeszcze więcej okazji do rewanżu. USA będzie gospodarzem mistrzostw świata w piłce nożnej (w 2026 roku przyp. red.) oraz igrzysk olimpijskich (w Los Angeles w 2028 przyp. red.), czyli mnóstwo szans na kolejne dyplomatyczne pojedynki - zapowiedział rzecznik.