Fissette był bezwzględny. Świątek ujawnia. "Nie będzie"

W minioną sobotę Iga Świątek (3. WTA) sprawiła piękną niespodziankę sobie i polskim kibicom, pokonując Amandę Anisimovą (7. WTA) 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu. Tym samym polska tenisistka sięgnęła po szósty tytuł wielkoszlemowy w karierze po czterech wygranych w Roland Garros (2020, 2022-2024) i jednej w US Open (2022). Po zakończeniu zmagań na kortach trawiastych Świątek może liczyć na krótki urlop.

Iga Świątek może cieszyć się chwilą wolnego

Wiadomo, że po zakończeniu Wimbledonu Iga Świątek wróciła do Polski. Ile jednak ma wolnego czasu przed powrotem do treningów przed następną częścią sezonu? - Będę miała prawdopodobnie sześć dni wolnego, to był maksymalny czas, jaki udało mi się wynegocjować - przyznała Świątek podczas kolacji mistrzów Wimbledonu cytowana przez thetennisgazette.com. Zapewne szczegóły dotyczące czasu na wolne i przygotowania do powrotu na kort ustalała ze sztabem, w tym Wimem Fissette’em.

- Muszę jednak powiedzieć, że ostatnie kilka tygodni było najlepszym okresem w tym sezonie. Naprawdę dobrze się bawiłam na korcie, chociaż nie spodziewałam się tego na trawie - nie ukrywała Polka, która przed triumfem w Wimbledonie grała w finale turnieju WTA 500 w Bad Homburgu, gdzie przegrała z Jessicą Pegulą (4. WTA) 4:6, 5:7.

- Przed nami US Open (24 sierpnia - 7 września), a trasa jest bardzo intensywna, więc na pewno nie będzie zbyt wiele czasu na odpoczynek - podsumowała.

Tym samym Iga Świątek obecnie ładuje baterie, żeby w pełni sił przystąpić do sezonu na kortach twardych. Kolejnym turniejem, w którym powinniśmy zobaczyć Polkę, jest WTA 1000 w Montrealu, który zostanie rozegrany w dniach 27 lipca - 7 sierpnia.