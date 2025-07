Cały świat powinien zobaczyć, co zrobiła Świątek. "Szczęka opada"

Iga Świątek (3. WTA) w niesamowitym stylu wygrała tegoroczny Wimbledon. W siedmiu spotkaniach przegrała zaledwie jednego seta. Mało tego, w półfinale i finale w sumie straciła zaledwie dwa gemy! W decydującym meczu Polka rozbiła Amerykankę Amandę Anisimową (7. WTA).

Światowe media cały czas rozpisują się po triumfie Igi Świątek i jest szóstym zwycięstwie w turnieju Wielkoszlemowym (cztery razy Roland Garros i po razie Wimbledon oraz US Open). "Fabryka bajgli: Bliższe spojrzenie na liczby Świątek, przy których szczęka opada" - to tytuł artykułu z "The First Serve".

Dziennikarz Darren Parkin przybliża niesamowite liczby Igi Świątek w turniejach wielkoszlemowych. Pisze, że są to niezwykłe statystyki.

"Świątek wygrała w swojej karierze 254 wielkoszlemowe sety, a 32 z nich zakończyła wynikiem 6:0, co stanowi ponad 12 procent, czyli jeden na osiem setów. Żadna inna aktywna zawodniczka nie ma nawet w połowie tak dobrego wyniku. Polka ma na swoim koncie 32 zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych wynikiem 6:1, co oznacza, że 64 z 254 wygranych setów na poziomie Wielkiego Szlema przyniosło jej wynik 6:0 lub 6:1, co stanowi niemal dokładnie jedną czwartą wygranych setów. Przez całą swoją karierę miała już 97 bajgli" - czytamy.

Dziennikarz podkreśla, że lepszy procent skuteczności wygranych setów 6:0 miały tylko dwie legendy tenisa.

"Wskaźnik Igi wynoszący 12 procent w przypadku zestawów bajgli na turniejach wielkoszlemowych ustępuje w historii tylko takim legendom jak Margaret Court i Chris Evert" - dodaje Parkin.

Dziennikarz przypomina, że osiem lat temu ostatni raz w finale turnieju wielkoszlemowego zawodniczka wygrała seta 6:0. Była to Amerykanka Sloane Stephen, pokonując w US Open 2017 swoją rodaczkę Madison Keys 6:3, 6:0.

Parkin dodaje, że Swiątek jest jedyną zawodniczką w światowym tourze, której udało się wygrać trzy turnieje wielkoszlemowe i pierwszą od czasów niegrającej już Australijki Barty i że wygrała już 100 spotkań w turniejach wielkoszlemowych (skuteczność zwycięstw 83 proc.), a ostatni raz dokonała tego słynna Szwajcarka Martina Hingis.

Według Parkina Świątek już teraz jest punktem odniesienia dla wszystkich tenisistek w światowym tourze.

"W ciągu ostatnich czterech lat Świątek miał bilans 243 zwycięstw i 41 porażek, co daje je pierwsze miejsce w tym okresie. Polka jest jedną z najbardziej dominujących liderek w historii sportu i choć ma przed sobą jeszcze co najmniej dekadę, pozostaje punktem odniesienia dla wszystkich kobiet" - pisze.

Teraz Świątek ma kilkanaście dni odpoczynku. W dniach 27 lipca - 7 sierpnia odbędzie się turniej WTA 1000 w Montrealu, w którym Polka powinna wziąć udział.