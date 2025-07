Zero wątpliwości ws. Djokovicia. "To jego ostatni turniej"

Novak Djoković przez kilkanaście lat dominował światowe korty. A kiedy już przegrywał - to po zaciętej walce. Z tego powodu niepokojące mogą być obrazki, które obserwujemy ostatnio. Serb w 2024 oraz 2025 roku wygrał łącznie dwa turnieje (licząc jeszcze ten olimpijski w Paryżu), a w starciach z pierwszą rakietą świata, Jannikiem Sinnerem, był zazwyczaj bez szans. "Nole" co prawda znacznie lepiej radzi sobie w meczach z Carlosem Alcarazem, a więc kolejną megagwiazdą, ale nie wszystkim to wystarcza.

Novak Djoković zakończy karierę? Ten turniej może być jego ostatnim

Wielu ekspertów jest zdania, że wiek zaczął doganiać serbskiego tenisistę. W półfinale Wimbledonu przegrał z Sinnerem po krótkim i jednostronnym widowisku. Teraz głos zabrała Rennae Stubbs, czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w deblu, która regularnie komentuje wydarzenia w świecie tenisa w mediach anglojęzycznych albo swoim podcaście.

- Myślę, że poniekąd wskazał, że jego ostatnim turniejem będzie Australian Open. To zawody, na których odnosił najwięcej sukcesów, wygrał je dziesięć razy i może chcieć zdobyć tam 25. wielkoszlemowy tytuł. Ja uważam, że jego największą szansą był Wimbledon, ale jej nie wykorzystał. Natomiast Australian Open jest w jego życiu wyjątkowym turniejem. Myślę, że on nawet trochę czuje się Australijczykiem, choć miał w tym kraju trudny okres, kiedy został źle potraktowany przez rząd - stwierdziła Australijka na antenie "Rennae Stubbs Tennis Podcast".

Co ciekawe, Djoković już w maju stwierdził, że jego główną motywacją jest gra na igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Stubbs jednak najwidoczniej to nie przekonuje, a serbski portal "novasport" przypomniał, że Australijka w przeszłości nie była przychylna Djokovicowi. To cytat jej kontrowersyjnych słów sprzed dwóch lat:

- Serbowie zawsze mieli syndrom ofiary. Każdy jest przeciwko nim, wszyscy ich atakują, są otoczeni przez wrogów. Myślę, że to ich motywuje i to motywuje Novaka Djokovicia. Nie mam nic do powiedzenia o jego tenisie. Ludzie go kochają i lubią jego tenis, ale ja się do nich nie zaliczam. Oglądałam wiele dokumentów o Srebernicy i tym, jak Serbowie popełnili tam ludobójstwo. Myślę, że Djoković odziedziczył ten syndrom po swoich ludziach i przedstawiał się jako ofiara przez lata - powiedziała Stubbs cytowana przez "novasport".

Novak Djoković w seniorskim tourze zadebiutował w 2003 roku. Od tamtego czasu wygrał 100 turniejów rangi ATP, w tym 24 wielkoszlemowe. W ostatnich latach zaczął być powszechnie uważany za najlepszego tenisistę w historii.