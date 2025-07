Świątek wyprzedziła Sabalenkę! Oto co się stało po finale Wimbledonu

Raptem kilka godzin po swoim triumfie w Wimbledonie Iga Świątek miała okazje odebrać kolejną nagrodę. Zaległą, bo przyznaną za 2024 rok, gdy Polka zdobyła miano Mistrzyni Świata ITF nieznacznie wyprzedzając nr 1 na świecie Arynę Sabalenkę. - To był rok pełen wzlotów i upadków, ale też świetnych wyników. Podsumowując, to trofeum jest naprawdę wyjątkowe i motywuje mnie do jeszcze cięższej pracy - przyznała Świątek.