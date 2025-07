Nie podoba jej się to, co Świątek zrobiła Anisimovej. Chce kontrowersyjnej zmiany

Wciąż jest głośno o tym, co Iga Świątek zrobiła w finale Wimbledonu. Polka rozbiła Amandę Anisimovą 6:0, 6:0 i wybiła jej z głowy marzenia o wielkoszlemowym tytule. Nasza tenisistka grała jak w transie, kiedy jej rywalka była bardzo zdenerwowana i nie mogła znaleźć odpowiedniego balansu na korcie. Amerykanka już od pierwszego podania nie radziła sobie z presją, w przeciwieństwie do Świątek, która grała kapitalnie od samego początku.

Tenisistka chce zmian po tym, co zrobiła Iga Świątek

To, co się stało w finale Wimbledonu, sprawiło, że zrodziły się dyskusje nt. zmiany formatu w kobiecym tenisie. Brytyjska tenisistka Laura Robson zasugerowała nawet zmiany, które pójdą na korzyść tenisistek pokroju Amandy Anisimovej. Swoimi przemyśleniami podzieliła się z dziennikarzami BBC Radio 5 Live. - To moment, kiedy chciałabym, aby finał kobiet był rozgrywany do trzech wygranych setów - wyznała, cytowana przez thetennisgazette.com.

- Widać było nerwy i napięcie u Anisimovej, a gdyby miała tyle więcej czasu, żeby przekonać się, czy potrafi grać tak, jak powinna, to czułaby się zupełnie inaczej. Przegrywając 0:5, czujesz, że mecz jeszcze się nie skończył, ale jest już blisko mety i wszystko dzieje się zbyt szybko. Ale jeśli wiesz, że możesz jeszcze się skupić, bo przeciwnik musi wygrać co najmniej dwa sety, to może cię to bardzo uspokoić - dodała.

Porównała to do meczu Alcaraza z Djokoviciem w finale Wimbledonu 2023. Wtedy to Serb rozbił młodszego rywala w pierwszym secie 6:1, ale ostatecznie Alcaraz wygrał pięciosetowy thriller. - Różnica polega na tym, że chłopaki mają mnóstwo czasu, żeby się przygotować. Pomyślcie tylko, jak Carlos Alcaraz kilka lat temu – w pierwszym secie był tak zdenerwowany, że nie mógł grać, ale znalazł sposób, bo miał czas - kontynuowała.

Inna tenisistka się nie zgadza

Inna była tenisistka - Annabel Croft również została zapytana o to, czy kobiety powinny grać w rozszerzonym formacie. - Nie sądzę, żeby to było dobre dla ich ciał. Jeśli muszą utrzymać się w tourze, nie sądzę, żeby ich organizm mógł się męczyć z taką ilością kontuzji, jakich zawodnicy doznają w dzisiejszych czasach - powiedziała Croft w BBC, cytowana przez thetennisgazette.com.

- Dlatego nie sądzę, żebym była szczególnie chętna do gry do trzech zwycięstw w przypadku kobiet. Myślę, że i tak jest wystarczająco dużo kontuzji - zakończyła.

Sabalenka również była o to pytana

Z taką zmianą nie zgadza się również Aryna Sabalenka, która po meczu pierwszej rundy przeciwko Carson Branstine została zapytana, czy kobiece mecze w turniejach Wielkiego Szlema powinny być rozgrywane w systemie meczów do trzech wygranych setów, tak jak ma to miejsce w przypadku mężczyzn. - Prawdopodobnie fizycznie jestem jedną z najsilniejszych, więc może by mi to pomogło. Ale myślę, że nie jestem gotowa na grę w pięciu setach - powiedziała Sabalenka po swoim dwusetowym zwycięstwie w pierwszej rundzie Wimbledonu, cytowana przez ESPN.

- Myślę, że to zbyt duże obciążenie dla kobiecego ciała. Myślę, że nie jesteśmy gotowe na taką ilość tenisa. Myślę, że zwiększyłoby to liczbę kontuzji. Dlatego myślę, że nie brałabym tego pod uwagę - dodała.