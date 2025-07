Oto co "The Guardian" napisał o Świątek po Wimbledonie. Ważne słowa

Iga Świątek była na niedawno zakończonym Wimbledonie nie do zatrzymania. Nasza tenisistka bez większych problemów przeszła przez wszystkie rundy i awansowała do finału. Tam czekało ją starcie z Amandą Anisimową. I Polka nie dała jej najmniejszych szans. W nieco mniej niż godzinę wygrała 6:0, 6:0 i po raz pierwszy w karierze sięgnęła po tytuł na Wimbledonie.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek przeszła do historii Wimbledonu! "Gwiazda na skalę wszechświata"

Dziennikarze analizują sukces Świątek. Zdradzają powód

Sukces Świątek jest tym bardziej znaczący, ponieważ zawodniczka od zawsze miała problemy z grą na trawie. Powody tak dużego progresu na tej nawierzchni przeanalizował "The Guardian". Zdaniem dziennikarzy wielką rolę odegrał tutaj Wim Fissette. Zwrócili przy tym również uwagę na słabą formę Polki na kortach ziemnych.

"W meczu z Jeleną Rybakiną w 1/8 finału French Open Świątek przegrywała 1:6, 0:2, zmierzając najwyraźniej do kolejnej bolesnej porażki, gdy Fissette poradził jej, żeby stanęła nieco głębiej przy odbieraniu serwisów. To zadziałało, 24-latka odrobiła straty i odniosła zwycięstwo, które w dużym stopniu przywróciło jej pewność siebie" - czytamy w tekście. Później Brytyjczycy wymienili kolejne zmiany, które wprowadził belgijski trener.

"Po przełomie w Paryżu Fissette dostrzegł szansę, by zasugerować pewne zmiany w pracy nóg Świątek na trawie, nawierzchni, na której nigdy do końca nie była pewna siebie, nawet po zdobyciu tytułu mistrzyni juniorek w 2019 roku" - czytamy dalej. "Występy Świątek w ciągu dwóch tygodni tutaj dowiodły nie tylko, że potrafi grać na trawie, ale także, że po trudnym okresie wróciła do formy" - skwitowali dziennikarze.

Kolejnym wielkoszlemowym turniejem, w którym będziemy mogli obejrzeć w akcji Igę Świątek, będzie US Open, który odbędzie się w dniach 24 sierpnia - 7 września. Będzie to ostatni turniej tej rangi w bieżącym roku.