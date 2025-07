Boniek zobaczył, jak Świątek tańczy z Sinnerem. Wymowne słowa

Iga Świątek i Jannik Sinner to zwycięzcy wielkoszlemowego Wimbledonu 2025. Świątek pokonała 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą i wygrała swój pierwszy turniej na kortach trawiastych. Sam mecz trwał mniej, niż godzinę. Z kolei Sinner potrzebował niewiele ponad trzech godzin, by pokonać 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 Hiszpana Carlosa Alcaraza. Sinner też wygrał Wimbledon po raz pierwszy. Drogi Świątek i Sinnera skrzyżowały się podczas Balu Mistrzów, który od wielu lat jest tradycją i nieodzowną częścią Wimbledonu.

Boniek zobaczył taniec Świątek z Sinnerem. Od razu zareagował. "No proszę"

Iga Świątek i Jannik Sinner zatańczyli wolno do piosenki grupy Portugal. The Man pt. "Feel It Still" podczas Balu Mistrzów po zakończeniu Wimbledonu. Mistrzowie gier pojedynczych otrzymali salwę oklasków od publiczności. Nagrania z tego wydarzenia szybko obiegły internet i spotkały się z różnymi reakcjami. W tym gronie był także Zbigniew Boniek. "No proszę... Big Debel" - pisze były prezes PZPN na portalu X.

"Paso deble", "może coś więcej z tego będzie? Włoski ładny język", "co za duet" - to treść komentarzy internautów pod wpisem Bońka.

Wpisy czy wypowiedzi Bońka w temacie tenisa nie są żadnym zaskoczeniem, bo były prezes PZPN mówi wprost, że jest fanem tej dyscypliny. Jego były zięć trenował kiedyś Włocha Matteo Berretiniego. Przed finałem Wimbledonu Boniek opublikował wspólne zdjęcie z Igą, które zostało wykonane w 2021 r., najpewniej podczas turnieju w Rzymie. "Dużo się zmieniło od 2021. Dzisiaj Iga Świątek tworzy historię" - pisał Boniek.

- Iga, wiadomo, jest the best [najlepsza, tłum.], jest w ogóle legendą. Myślę, że gdyby Iga była Amerykanką, to byłaby zdecydowanie najlepszą sportsmenką na świecie. Wydaje mi się, że Iga będzie legendą, którą będzie ciężko komukolwiek, kiedykolwiek pobić - mówił Boniek w Prawdzie Futbolu w maju 2024 r.

Świątek i Sinner wrócą do gry w dniach 27 lipca - 7 sierpnia, kiedy to odbędą się turnieje WTA 1000 w Montrealu i ATP 1000 w Toronto. Relacje tekstowe na żywo z meczów Świątek w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.