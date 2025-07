Świątek i Kubica na ustach Europy. "Polska ma się czym chwalić"

12 lipca 2025 roku - ten dzień na zawsze wpisze się w historię polskiego tenisa, ale i całego sportu. Wtedy to Iga Świątek jako pierwsza Polka w historii wygrała Wimbledon. Dokonała tego w kapitalnym stylu, pokonując w finale Amandę Anisimową 6:0, 6:0.

Włosi odpalili petardę. Polska jako przykład dla sportu

Włoski portal "OA Sport", pisząc o triumfie Igi Świątek, nawiązał do całego polskiego sportu oraz niedawnego sukcesu Roberta Kubicy. 15 czerwca Robert Kubica został pierwszym Polakiem, który wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans. "Oczywiście, nie ma bezpośredniego związku między tymi dwoma wydarzeniami. Łączy je 'tylko' to, że należą do sfery sportowej i że odbyły się w dwóch miejscach o epickiej aurze i bogatej historii. W dwóch środowiskach, gdzie jednak w ciągu miesiąca odnotowano pierwszego polskiego zwycięzcę w historii" - czytamy.

Włosi zaczęli się bliżej przyglądać ostatnie sportowe wyniki biało-czerwonych. "Ostatnie Igrzyska Olimpijskie były dla Polski bardzo rozczarowujące. Dotyczyło to zarówno edycji letniej, jak i zimowej. Zacznijmy od tej drugiej. Pekin 2022 przyniósł tylko jeden medal – brązowy. Te zimowe IO były zdecydowanie najgorszymi w XXI wieku. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku nie wypadły dużo lepiej. Łączny dorobek 10 medali (w tym tylko 1 złoty) był najniższy od Melbourne w 1956 roku, kiedy igrzyska olimpijskie miały inną skalę niż obecnie. Co więcej, wynik medalowy (42. miejsce) był najgorszy w historii. Prawdziwy upadek. Krótko mówiąc, patrząc z polskiej perspektywy, olimpijska panorama stała się ponura" - stwierdził portal "OA Sport".

Włoski portal podkreśla, że Polska jest przykładem, jak dynamicznie zmienia się sport. "Niecały rok po tym dramatycznym wydarzeniu sportowym Polska może się pochwalić dwoma bezprecedensowymi zwycięstwami na arenie bardziej prestiżowej niż Igrzyska Olimpijskie. To lekcja, którą warto zapamiętać. Zawsze. Sport tworzy się cyklicznie" - podsumowano.