Włosi zobaczyli taniec Świątek i Sinnera. Od razu zareagowali

Za nami wielkoszlemowy Wimbledon, a więc największy turniej na kortach trawiastych w sezonie. Wśród pań wygrała Iga Świątek, pokonując w finale 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą. W męskiej drabince triumfatorem całej imprezy okazał się Włoch Jannik Sinner, który wygrał 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 z Hiszpanem Carlosem Alcarazem. To był trzeci turniej wielkoszlemowy wygrany przez Sinnera w karierze, w tym pierwszy po trzymiesięcznym zawieszeniu spowodowanym aferą dopingową.

"Dlaczego Sinner będzie musiał tańczyć ze Świątek". Włosi wyjaśnili

Zgodnie z tradycją, po Wimbledonie odbywał się Bal Mistrzów, na którym zwycięzcy gry pojedynczej wśród panów i pań tańczyli ze sobą. W tym roku padło na Świątek i Sinnera. - To problem. Nie jestem zbyt dobry w tańcu. Ale daj spokój… dam sobie radę - mówił Włoch na konferencji prasowej po finale. Bal jest tradycją od 1977 r., na którym obowiązują galowe stroje. Panie są ubierane przez cenionych stylistów, natomiast faceci mają dowolność w doborze garnituru czy smokingu.

Świątek pojawiła się w loży królewskiej na meczu Sinner - Alcaraz w sukience zaprojektowanej przez Victorię Beckham. Co o wspólnym tańcu Sinnera i Świątek pisali Włosi? "Zatrzymajcie się na chwilę. To naprawdę się stało. Jannik Sinner i Iga Świątek tańczyli razem" - napisał profil "Quindici Zero" na portalu X. "Czekałam na to", "widzieć dwie nieśmiałe osoby tańczące w ten sposób to osiągnięcie, które można zdobyć tylko dzięki sportowi", "a potem jedli makaron z truskawkami" - pisali internauci.

"Zdecydowanie oboje są lepsi na boisku, prawda?" - to z kolei reakcja włoskiego profilu OK Tennis.

Portal fanpage.it wyjaśnił, skąd taka tradycja z tańcem zwycięzców Wimbledonu. "Dlaczego Sinner będzie musiał zatańczyć z Igą Świątek" - czytamy w tytule artykułu. "Bal to symbol elegancji i historii Wimbledonu, turnieju wyróżniającego się wyjątkowymi tradycjami. W latach 70. i 80. XX wieku był to wyczekiwany event, a potem niektórzy mistrzowie postanowili nadać temu wydarzeniu bardziej nieformalny lub żartobliwy charakter" - piszą Włosi.

"To był jeden z najbardziej oczekiwanych momentów (jeśli nie najważniejszy) wieczoru: taniec mistrzów" - podkreśla telewizja Sky Sport Italia.

W internecie nie brakowało nieprzychylnych komentarzy, które przypominały afery dopingowe z udziałem Świątek i Sinnera. "Kolejny rok, w którym zarzuty dotyczące dopingu dodają nieco pikanterii na parkiecie podczas uroczystej Kolacji Mistrzów", "dwóch dopingowiczów", "oboje powinni zostać zdyskwalifikowani z tego turnieju", "obrzydliwe" - czytamy.

Świątek wróci do rywalizacji 27 lipca, kiedy to rozpocznie się turniej WTA 1000 w Montrealu. Potrwa on do 7 sierpnia. Świątek nie brała w nim udziału w zeszłym roku. Wtedy wygrała go Jessica Pegula, która wygrała 6:3, 2:6, 6:1 ze swoją rodaczką, Amandą Anisimovą. W tym samym terminie odbędzie się turniej ATP 1000 w Toronto, w którym Sinner z pewnością weźmie udział. Sinner dotarł wtedy do ćwierćfinału, a cały turniej wygrał Australijczyk Aleksiej Popyrin.